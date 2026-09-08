Аренда опор для провайдеров подешевела в 100 раз: что это изменит для удаленных общин

Стоимость аренды электросопротивлений для провайдеров снизили в 100 раз — с 10 грн до 1 копейки в месяц. Это решение позволит подключить к сети 1043 населенных пункта, где люди до сих пор не имеют домашнего интернета.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Важность решения

Высокая стоимость доступа к энергетической инфраструктуре годами тормозила развитие интернета в небольших деревнях. Телеком-операторы вынуждены были платить 10 грн в месяц за каждое электросопротивление, из-за чего строительство сетей в малых населенных пунктах оставалось экономически нецелесообразным.

Для решения этой проблемы Минцифры совместно с Минэнерго было принято решение о снижении стоимости аренды опор. В 1043 приоритетных населенных пунктах, где отсутствует связь, аренда одной электроопоры теперь стоит 1 копейку. Это позволит провайдерам экономить тысячи гривен в каждом населенном пункте.

Сроки действия льгот

Обновленные правила уменьшают финансовые барьеры для телеком-бизнеса. Сэкономленные средства провайдеры смогут направить на закупку оборудования; модернизацию узлов связи; прокладка сетей по технологии xPON .

Льготная цена распространяется не только на опоры внутри сел, но и транзит кабеля из соседних населенных пунктов. Эти условия будут действовать на протяжении всего периода военного положения и еще год после его завершения, что обеспечивает компаниям возможность долгосрочного планирования инвестиций.

Преимущества для жителей сел

Удешевление аренды инфраструктуры оказывает непосредственное влияние на расширение покрытия вокруг сел. Жители отдаленных регионов получат:

стабильный домашний интернет;

возможность пользоваться государственными и банковскими услугами онлайн;

доступ к дистанционному обучению и удаленной работе.

Напомним, "Киевстар" и "Укртелеком" подписали соглашение о сотрудничестве по модели Open Access для совместного использования телеком-инфраструктуры. Первый этап проекта охватит три региона Украины.