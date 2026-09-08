Оренда опор для провайдерів подешевшала у 100 разів: що це змінить для віддалених громад

Вартість оренди електроопор для провайдерів знизили у 100 разів — з 10 грн до 1 копійки на місяць. Це рішення надасть можливість під’єднати до мережі 1 043 населені пункти, де люди досі не мають домашнього інтернету.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Важливість рішення

Висока вартість доступу до енергетичної інфраструктури роками гальмувала розвиток інтернету в невеликих селах. Телеком-оператори змушені були сплачувати 10 грн на місяць за кожну електроопору, через що будівництво мереж у малих населених пунктах залишалося економічно недоцільним.

Для розв'язання цієї проблеми Мінцифри спільно з Міненерго було ухвалено рішення знизити вартість оренди опор. У 1 043 пріоритетних населених пунктах, де відсутній зв'язок, оренда однієї електроопори тепер коштує 1 копійку. Це дозволить провайдерам заощаджувати тисячі гривень на кожному населеному пункті.

Терміни дії пільг

Оновлені правила зменшують фінансові бар'єри для телеком-бізнесу. Зекономлені кошти провайдери зможуть спрямувати на закупівлю обладнання; модернізацію вузлів зв’язку; прокладання мереж за технологією xPON.

Пільгова ціна поширюється не лише на опори всередині сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Ці умови діятимуть упродовж усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення, що забезпечує компаніям можливість довгострокового планування інвестицій.

Переваги для жителів сіл

Здешевлення оренди інфраструктури безпосередньо впливає на розширення покриття довкола сіл. Мешканці віддалених регіонах отримають:

стабільний домашній інтернет;

можливість користуватися державними та банківськими послугами онлайн;

доступ до дистанційного навчання та віддаленої роботи.

Нагадаємо, "Київстар" та "Укртелеком" підписали угоду про співпрацю за моделлю Open Access для спільного використання телеком-інфраструктури. Перший етап проєкту охопить три регіони України.