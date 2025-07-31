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АРМА ищет эффективного управляющего для арестованного завода с орбиты "Ермолино"

Ермолино
АРМА ищет управляющего для Ермолино

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило рыночные консультации по арестованному пищевому заводу "Ромерм", входящему в бизнес-орбиту торговой марки "Ермолино" и принадлежащему гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

По данным АРМА, объект имеет ряд преимуществ:

  • независимая оценка стоимости превышает 558 млн. грн;
  • полный технологический цикл производства готовой продукции;
  • современное немецкое и итальянское оборудование;
  • действующая лицензия на производство и дистрибьюцию;
  • более 1000 рабочих мест в регионе.

В агентстве отмечают, что эффективное управление заводом будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.

АРМА призывает заинтересованные стороны — производителей, логистические компании, ассоциации и инвесторов — подавать свои предложения по оптимальным условиям управления предприятием.

Прием предложений продлится до 15:00, 15 августа 2025 года.

Что известно о заводе "Ромерм" и   экологическую проблему   ?

В начале января 2025 года АРМА в Днепропетровской области на территории производственного комплекса ООО "Ромерм" провела   утилизацию   300 тонн   опасной пищевой продукции   для сохранения инвестиционного потенциала предприятия и предотвращения экологических катастроф.

Предприятие производило замороженные полуфабрикаты – пельмени, хинкали, вареники, блины, бендерки, котлетыпод торговой маркой "Ермолино".

Стоит отметить, что "Ермолино" – это российский бренд, названный в честь города в Калужской области, где расположено первоначальное производство полуфабрикатов.

Напомним, в августе 2022 года сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили компанию "Ермолино" в   уклонение от уплаты налогов   в особо крупных размерах. Схема уклонения заключалась в перечислении средств на транзитно-конвертационную группу с целью их дальнейшей легализации.

Автор:
Татьяна Гойденко