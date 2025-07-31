АРМА шукає ефективного управителя для арештованого заводу з орбіти "Єрмоліно"

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило ринкові консультації щодо арештованого харчового заводу "Ромєрм", який входить до бізнес-орбіти торгової марки "Єрмоліно" та належить громадянам Російської Федерації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АРМА.

За даними АРМА, об'єкт має низку переваг:

незалежна оцінка вартості перевищує 558 млн грн;

повний технологічний цикл виробництва готової продукції;

сучасне німецьке та італійське обладнання;

чинна ліцензія на виробництво та дистрибуцію;

понад 1000 робочих місць у регіоні.

В агентстві наголошують, що ефективне управління заводом сприятиме зміцненню продовольчої безпеки країни.

АРМА закликає зацікавлені сторони — виробників, логістичні компанії, асоціації та інвесторів — подавати свої пропозиції щодо оптимальних умов управління підприємством.

Прийом пропозицій триватиме до 15:00, 15 серпня 2025 року.

Що відомо про завод "Ромерм" та екологічну проблему ?

На початку січня 2025 року АРМА на Дніпропетровщині на території виробничого комплексу ТОВ "Ромерм" провела утилізацію 300 тон небезпечної харчової продукції задля збереження інвестиційного потенціалу підприємства та запобігання екологічні катастрофи.

Підприємство виробляло заморожені напівфабрикати – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети – під торговою маркою "Єрмоліно".

Варто зазначити, "Єрмоліно" – це російський бренд, названий на честь міста в Калузькій області, де розташоване початкове виробництво напівфабрикатів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки викрили компанію "Єрмоліно" в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Схема ухилення полягала у перерахуванні коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою їх подальшої легалізації.