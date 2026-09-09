АРМА ищет нового управляющего для активов "Бетонстроя" Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило три новых конкурса через Prozorro для отбора управляющих арестованного имущества. Речь идет об активах ООО "Бетонстрой", связанном с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком, и двух группах железнодорожных вагонов.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на АРМА.

В активы "Бетонстроя", которые планируют передать в управление, входят производственное оборудование, ангар, складские и офисные помещения, а также специальная техника.

До начала полномасштабного вторжения предприятие занималось производством и снабжением товарного бетона и имело собственные производственные мощности и технику.

Еще два конкурса касаются арестованных железнодорожных вагонов и полувагонов. В АРМА отмечают, что они могут использоваться для грузоперевозок, передаваться в пользование или привлекаться к операторской деятельности.

Потенциальные управляющие должны представить тендерные предложения через Prozorro до 5 октября 2026 года. По результатам конкурсов агентство должно отобрать компании, которые будут управлять активами и обеспечивать поступления от их использования.

Напомним, еще в июле 2025 года АРМА проводило конкурс для "Бетонстроя". Тогда наиболее экономически выгодным называли предложение консорциума "Будинтегра", после чего агентство проверяло участников конкурса.

Ранее агентство также фиксировало использование завода после его ареста. По данным АРМА, на предприятии производили и продавали бетонные смеси, а также использовали специальный транспорт.