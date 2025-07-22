АРМА перевіряє управителів для арештованого заводу, повʼязаного з Медведчуком

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершило аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя арештованими активами ТОВ "Бетонбуд", компанії, що пов'язана з проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Наразі триває ретельна перевірка всіх учасників конкурсу, зокрема на предмет їхньої можливої причетності до Росії або зв'язків із власником арештованих активів.

Як зазначено в повідомленні, серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму “Будінтегра”.

Водночас агентством буде розпочато аналіз поданої документації.

"Рішення щодо обрання або відхилення пропозиції буде ухвалено після всебічного аналізу, відповідно до чинного законодавства та процедур АРМА. Кожен з учасників проходить глибоку перевірку, щоб забезпечити законне, ефективне та доброчесне управління", - наголосили в АРМА.

В агентстві нагадали, що активи ТОВ “Бетонбуд” включають сучасне обладнання для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські, офісні приміщення та спецтехніку, як то бетоновози та бетононасоси, що мають високий попит в будівельній галузі.

Раніше АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого заводу ТОВ "Бетонбуд", пов’язаного з Медведчуком. Зокрема, на об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.