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АРМА проверяет управляющих для арестованного завода, связанного с Медведчуком

ООО "Бетонстрой"
В настоящее время идет тщательная проверка всех участников конкурса / АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) завершило аукцион на платформе Prozorro для отбора управляющего арестованными активами ООО "Бетонстрой", компании, связанной с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

В настоящее время идет тщательная проверка всех участников конкурса, в частности, на предмет их возможной причастности к России или связей с владельцем арестованных активов.

Как отмечается в сообщении, среди участников конкурса наиболее экономически выгодным признано предложение консорциума "Будинтегра".

В то же время агентство будет начать анализ поданной документации.

"Решение по избранию или отклонению предложения будет принято после всестороннего анализа, в соответствии с действующим законодательством и процедурами АРМА. Каждый из участников проходит глубокую проверку, чтобы обеспечить законное, эффективное и добропорядочное управление", - подчеркнули в АРМА.

В агентстве напомнили, что активы ООО "Бетонстрой" включают современное оборудование для производства бетона и других строительных смесей, ангар для хранения сыпучих материалов, а также складские, офисные помещения и спецтехнику, как бетоновозы и бетононасосы, пользующиеся высоким спросом в строительной отрасли.

Ранее АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного завода ООО "Бетонстрой", связанного с Медведчуком. В частности, на объекте зафиксирована незаконная эксплуатация арестованных мощностей — изготовление и сбыт бетонных растворов, готовых к использованию. Также обнаружено использование специального транспорта, предназначенного для перевозки продукции.

Автор:
Татьяна Бессараб