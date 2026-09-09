АРМА шукає нового управителя для активів "Бетонбуду" Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило три нові конкурси через Prozorro для відбору управителів арештованого майна. Йдеться про активи ТОВ "Бетонбуд", пов’язаного з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком, та дві групи залізничних вагонів.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на АРМА.

До активів "Бетонбуду", які планують передати в управління, входять виробниче обладнання, ангар, складські та офісні приміщення, а також спеціальна техніка.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство займалося виробництвом і постачанням товарного бетону та мало власні виробничі потужності й техніку.

Ще два конкурси стосуються арештованих залізничних вагонів і напіввагонів. В АРМА зазначають, що вони можуть використовуватися для вантажних перевезень, передаватися в користування або залучатися до операторської діяльності.

Потенційні управителі мають подати тендерні пропозиції через Prozorro до 5 жовтня 2026 року. За результатами конкурсів агентство має відібрати компанії, які управлятимуть активами та забезпечуватимуть надходження від їх використання.

Нагадаємо, ще у липні 2025 року АРМА проводило конкурс для "Бетонбуду". Тоді найбільш економічно вигідною називали пропозицію консорціуму "Будінтегра", після чого агентство перевіряло учасників конкурсу.

Раніше агентство також фіксувало використання заводу після його арешту. За даними АРМА, на підприємстві виготовляли та продавали бетонні суміші, а також використовували спеціальний транспорт.