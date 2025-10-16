Запланована подія 2

АРМА объявило конкурс на управление элитной квартирой генерала РФ в Одессе

недвижимость, жилье, квартира
Роскошное жилье генерала у моря в Одессе выставлено на управление / Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило открытый конкурс на управление элитной квартирой, принадлежащей семье русского генерала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Об активе

АРМА открывает конкурс на управление квартирой, принадлежащий семье русского генерала. Жилье площадью 1012,6 кв. м расположено в доме бизнес-класса у морского побережья, имеет ремонт и мебель и готово к заселению.

Лот для управления:

  • Квартира №33, дом №13, ул. Вице-адмирала Азарова, г. Одесса
  • Регистрационный номер объекта недвижимого имущества: 2332225751101
  • Категория по ДК 021:2015: 99999999-9
  • Услуги по управлению активами предоставляются в соответствии со ст. 21 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

Тендерные предложения принимаются до 18.00 22 октября 2025 года.

Напомним, АРМА также проводит открытый конкурс по отбору управляющего для арестованного отеля "Турист" во Львове.

Автор:
Ольга Опенько