АРМА оголосило конкурс на управління елітною квартирою генерала РФ в Одесі

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на управління елітною квартирою, що належить родині російського генерала.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

АРМА відкриває конкурс на управління квартирою, що належить родині російського генерала. Житло площею 1012,6 кв. м розташоване в будинку бізнес-класу біля морського узбережжя, має ремонт і меблі та готове до заселення.

Лот для управління:

Квартира №33, будинок №13, вул. Віце-адмірала Азарова, м. Одеса

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2332225751101

Категорія за ДК 021:2015: 99999999-9

Послуги з управління активами надаються відповідно до ст. 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

Тендерні пропозиції приймаються до 18:00 22 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, АРМА також проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю "Турист" у Львові.