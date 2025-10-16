- Категорія
АРМА оголосило конкурс на управління елітною квартирою генерала РФ в Одесі
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на управління елітною квартирою, що належить родині російського генерала.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Про актив
АРМА відкриває конкурс на управління квартирою, що належить родині російського генерала. Житло площею 1012,6 кв. м розташоване в будинку бізнес-класу біля морського узбережжя, має ремонт і меблі та готове до заселення.
Лот для управління:
- Квартира №33, будинок №13, вул. Віце-адмірала Азарова, м. Одеса
- Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2332225751101
- Категорія за ДК 021:2015: 99999999-9
- Послуги з управління активами надаються відповідно до ст. 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
Тендерні пропозиції приймаються до 18:00 22 жовтня 2025 року.
Нагадаємо, АРМА також проводить відкритий конкурс із відбору управителя для арештованого готелю "Турист" у Львові.