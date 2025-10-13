Земля, нерухомість, авто: АРМА виявило майно посадовців, які привласнювали бюджетні кошти

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ідентифікувало активи керівництва комунального підприємства, яке привласнювало бюджетні кошти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

АРМА знайшло активи посадовців

За даними слідства, керівництво одного з комунальних підприємств Київщини протягом кількох років виплачувало зарплати неіснуючим працівникам та привласнювало отримані кошти.

На запит Київської окружної прокуратури АРМА виявило майно підозрюваних, серед якого:

земельні ділянки

житлова нерухомість

автомобілі

гроші на банківських рахунках

Отримана інформація передана правоохоронцям для арешту активів та подальшого передачі їх у державне управління.

Додамо, від початку вересня АРМА опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.

Окрім цього, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.