Земля, нерухомість, авто: АРМА виявило майно посадовців, які привласнювали бюджетні кошти
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ідентифікувало активи керівництва комунального підприємства, яке привласнювало бюджетні кошти.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
АРМА знайшло активи посадовців
За даними слідства, керівництво одного з комунальних підприємств Київщини протягом кількох років виплачувало зарплати неіснуючим працівникам та привласнювало отримані кошти.
На запит Київської окружної прокуратури АРМА виявило майно підозрюваних, серед якого:
- земельні ділянки
- житлова нерухомість
- автомобілі
- гроші на банківських рахунках
Отримана інформація передана правоохоронцям для арешту активів та подальшого передачі їх у державне управління.
Додамо, від початку вересня АРМА опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.
Окрім цього, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.