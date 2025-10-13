Запланована подія 2

Земля, недвижимость, авто: АРМА обнаружило имущество должностных лиц, присваивавших бюджетные средства

человек, документы, ручка
На Prozorro.Продажи состоятся аукционы по реализации активов 9 банков-банкротов. / Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) идентифицировало активы руководства коммунального предприятия, которое присваивало бюджетные средства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

АРМА нашло активы чиновников

По данным следствия, руководство одного из коммунальных предприятий Киевщины в течение нескольких лет выплачивало зарплаты несуществующим работникам и присваивало полученные средства.

По запросу Киевской окружной прокуратуры АРМА обнаружило имущество подозреваемых, среди которого:

  • земельные участки;
  • жилая недвижимость;
  • автомобили;
  • деньги на банковских счетах.

Полученная информация передана стражам порядка для ареста активов и последующей передачи их в государственное управление.

Добавим, с начала сентября АРМА обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов разыскала сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы арестам.

Кроме этого, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд. грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько