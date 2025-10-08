Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Недвижимость, оружие и более 4,7 млн грн: АРМА выявило активы группы, которая разворовывала средства для ВСУ

деньги, активы
АРМА помогло разоблачить схему хищения военных бюджетов / Pixabay

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) установило имущество преступной группы, систематически присваивавшей средства, выделенные на нужды Вооруженных сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА выявило активы преступной группы

По запросу правоохранительных органов АРМА выявило активы участников преступной группы, которая в течение длительного времени присваивала бюджетные средства, предназначенные для обеспечения украинских военных.

По данным следствия, участники схемы намеренно завышали стоимость услуг, а полученные незаконные доходы переводили на счета подконтрольных компаний.

В ходе мероприятий АРМА выявило:

  • объекты недвижимости;
  • автомобили;
  • оружие;
  • свыше 4,7 млн грн на банковских счетах.

Добавим, с начала сентября АРМА обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов, разыскала сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы арестам.

Кроме этого, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд. грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Автор:
Ольга Опенько