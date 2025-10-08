Недвижимость, оружие и более 4,7 млн грн: АРМА выявило активы группы, которая разворовывала средства для ВСУ

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) установило имущество преступной группы, систематически присваивавшей средства, выделенные на нужды Вооруженных сил Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АРМА.

АРМА выявило активы преступной группы

По запросу правоохранительных органов АРМА выявило активы участников преступной группы, которая в течение длительного времени присваивала бюджетные средства, предназначенные для обеспечения украинских военных.

По данным следствия, участники схемы намеренно завышали стоимость услуг, а полученные незаконные доходы переводили на счета подконтрольных компаний.

В ходе мероприятий АРМА выявило:

объекты недвижимости;

автомобили;

оружие;

свыше 4,7 млн грн на банковских счетах.

Добавим, с начала сентября АРМА обработало сотни запросов от украинских и иностранных органов, разыскала сотни объектов недвижимости, транспортные средства, миллиардные средства, корпоративные права, ценные бумаги и оружие. Материалы уже переданы арестам.

Кроме этого, АРМА в 2025 году уже перечислила в госбюджет Украины более 4 млрд. грн. Из них 2,3 миллиарда гривен были направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.