Нерухомість, зброя та понад 4,7 млн грн: АРМА виявило активи групи, яка розкрадала кошти для ЗСУ

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) встановило майно злочинної групи, яка систематично привласнювала кошти, виділені на потреби Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА виявило активи злочинної групи

На запит правоохоронних органів АРМА виявило активи учасників злочинної групи, яка протягом тривалого часу привласнювала бюджетні кошти, призначені для забезпечення українських військових.

За даними слідства, учасники схеми навмисно завищували вартість послуг, а отримані незаконні прибутки переводили на рахунки підконтрольних компаній.

У ході заходів АРМА виявило:

об’єкти нерухомості;

автомобілі;

зброю;

понад 4,7 млн грн на банківських рахунках.

Додамо, від початку вересня АРМА опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.

Окрім цього, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.