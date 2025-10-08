Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нерухомість, зброя та понад 4,7 млн грн: АРМА виявило активи групи, яка розкрадала кошти для ЗСУ

гроші, активи
АРМА допомогло викрити схему розкрадання військових бюджетів / Pixabay

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) встановило майно злочинної групи, яка систематично привласнювала кошти, виділені на потреби Збройних сил України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА виявило активи злочинної групи

На запит правоохоронних органів АРМА виявило активи учасників злочинної групи, яка протягом тривалого часу привласнювала бюджетні кошти, призначені для забезпечення українських військових.

За даними слідства, учасники схеми навмисно завищували вартість послуг, а отримані незаконні прибутки переводили на рахунки підконтрольних компаній.

У ході заходів АРМА виявило:

  • об’єкти нерухомості; 
  • автомобілі; 
  • зброю; 
  • понад 4,7 млн грн на банківських рахунках.

Додамо, від початку вересня АРМА опрацювало сотні запитів від українських та іноземних органів і розшукала сотні об’єктів нерухомості, транспортні засоби, мільярдні кошти, корпоративні права, цінні папери та зброю. Матеріали вже передані для арештів.

Окрім цього, АРМА у 2025 році вже перерахувало до держбюджету України понад 4 млрд грн. З них 2,3 мільярда гривень були спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Автор:
Ольга Опенько