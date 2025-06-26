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АРМА осваивает европейские практики криптовалютной аналитики и блокчейн-технологий

АРМА осваивает европейские практики криптовалютной аналитики и блокчейн-технологий
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) углубляет сотрудничество с европейскими партнерами в области анализа виртуальных валют, блокчейн-технологий и шифрования финансовых расследований.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что начальник первого отдела Департамента выявления, розыска и возвращения активов в иностранных юрисдикциях Евгения Калитина приняла участие в обмене опытом передовых европейских практик криптовалютных расследований.

Мероприятие состоялось в Вене и объединило представителей АРМА, Киберполиции, СБУ, БЭБ и Госфинмониторинга для изучения современных методов анализа транзакций в виртуальных валютах.

GraphSense

Отдельное внимание было уделено практическому использованию платформы GraphSense – аналитического инструмента с открытым кодом для комплексного анализа блокчейн-транзакций.

Платформа позволяет визуализировать движение криптовалют, выявлять связи между подозрительными адресами, строить профили кошельков и автоматизированно создавать отчеты по финансовой разведке.

Участники также ознакомились с методами цифровых расследований, в частности трассировки криптовалютных транзакций, и изучили практические подходы к криминальному анализу финансовых потоков, применяемых в странах ЕС при расследовании преступлений, связанных с отмыванием средств, коррупцией и мошенничеством с использованием виртуальных активов.

Как отмечается, внедрение европейских практик криптовалютной аналитики усугубит способность АРМА эффективно выявлять и возвращать цифровые активы.

Напомним, АРМА объявила конкурс по реализации 6 полноценных майнинговых ферм, укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования.

Автор:
Светлана Манько