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В Украине на аукционе продадут шесть майнинговых ферм и арестованное оружие

аукцион
Фото: Freepik

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурсы по отбору юридических лиц для осуществления арестованного имущества – оружия и технического оборудования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Продажа оружия

Отмечается, что из постановления следственного судьи Коммунарского районного суда г. Запорожье в управление АРМА передано 7 единиц оружия, в том числе гражданского охотничьего и боевого стрелкового.   В перечень входят карабины, ружье, винтовка и пистолет .  

АРМА обеспечивает проведение конкурсного отбора хозяйствующих субъектов для реализации указанных активов.

В ведомстве подчеркивают, что покупателями арестованного оружия могут быть исключительно специализированные субъекты хозяйствования, имеющие соответствующую лицензию и разрешения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Майнинговое оборудование

Также отдельно объявлен конкурс по реализации майнингового оборудования, переданного в управление АРМА согласно определению следователя судьи Лычаковского районного суда г. Львов.

Объект реализации включает   6 полноценных майнинговых ферм , укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования:

  • графические процессоры,
  • твердотельные накопители,
  • блоки питания,
  • маршрутизаторы,
  • материнские платы,
  • видеорегистраторы,
  • сетевые коммуникаторы.

Все оборудование находится в исправном техническом состоянии и готово к эксплуатации.

Сообщается, что срок подачи документов для участия в конкурсах – до 04 июля 2025 включительно, до 16:00 .

Ранее АРМА получило в управление 3,1 млн гривен арестованных средств.

Автор:
Светлана Манько