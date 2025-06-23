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В Украине на аукционе продадут шесть майнинговых ферм и арестованное оружие
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявляет конкурсы по отбору юридических лиц для осуществления арестованного имущества – оружия и технического оборудования.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.
Продажа оружия
Отмечается, что из постановления следственного судьи Коммунарского районного суда г. Запорожье в управление АРМА передано 7 единиц оружия, в том числе гражданского охотничьего и боевого стрелкового. В перечень входят карабины, ружье, винтовка и пистолет .
АРМА обеспечивает проведение конкурсного отбора хозяйствующих субъектов для реализации указанных активов.
В ведомстве подчеркивают, что покупателями арестованного оружия могут быть исключительно специализированные субъекты хозяйствования, имеющие соответствующую лицензию и разрешения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Майнинговое оборудование
Также отдельно объявлен конкурс по реализации майнингового оборудования, переданного в управление АРМА согласно определению следователя судьи Лычаковского районного суда г. Львов.
Объект реализации включает 6 полноценных майнинговых ферм , укомплектованных более 50 единиц высокопроизводительного оборудования:
- графические процессоры,
- твердотельные накопители,
- блоки питания,
- маршрутизаторы,
- материнские платы,
- видеорегистраторы,
- сетевые коммуникаторы.
Все оборудование находится в исправном техническом состоянии и готово к эксплуатации.
Сообщается, что срок подачи документов для участия в конкурсах – до 04 июля 2025 включительно, до 16:00 .
Ранее АРМА получило в управление 3,1 млн гривен арестованных средств.