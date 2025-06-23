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В Україні на аукціоні продадуть шість майнінгових ферм та арештовану зброю
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для здійснення реалізації арештованого майна – зброї та технічного обладнання.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Продаж зброї
Зазначається, що на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до управління АРМА передано 7 одиниць зброї, у тому числі цивільної мисливської та бойової стрілецької. До переліку входять карабіни, рушниця, гвинтівка та пістолет.
АРМА забезпечує проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для реалізації вказаних активів.
У відомстві підкреслюють, що покупцями арештованої зброї можуть бути виключно спеціалізовані суб’єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію та дозволи, згідно з вимогами чинного законодавства України.
Майнінгове обладнання
Також окремо оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання, переданого до управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова.
Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання:
- графічні процесори,
- твердотільні накопичувачі,
- блоки живлення,
- маршрутизатори,
- материнські плати,
- відеореєстратори,
- мережеві комунікатори.
Усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.
Повідомляється, що термін подання документів для участі в конкурсах – до 04 липня 2025 року включно, до 16:00.
Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.