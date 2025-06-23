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В Україні на аукціоні продадуть шість майнінгових ферм та арештовану зброю

аукціон
Фото: Freepik

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси з відбору юридичних осіб для здійснення реалізації арештованого майна – зброї та технічного обладнання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА. 

Продаж зброї

Зазначається, що на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя до управління АРМА передано 7 одиниць зброї, у тому числі цивільної мисливської та бойової стрілецької. До переліку входять карабіни, рушниця, гвинтівка та пістолет. 

АРМА забезпечує проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання для реалізації вказаних активів.

У відомстві підкреслюють, що  покупцями арештованої зброї можуть бути виключно спеціалізовані суб’єкти господарювання, які мають відповідну ліцензію та дозволи, згідно з вимогами чинного законодавства України.

Майнінгове обладнання

Також окремо оголошено конкурс з реалізації майнінгового обладнання, переданого до управління АРМА згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова.

Об’єкт реалізації включає 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання:

  • графічні процесори, 
  • твердотільні накопичувачі, 
  • блоки живлення, 
  • маршрутизатори, 
  • материнські плати, 
  • відеореєстратори,
  • мережеві комунікатори.

Усе обладнання перебуває у справному технічному стані та готове до експлуатації.

Повідомляється, що термін подання документів для участі в конкурсах – до 04 липня 2025 року включно, до 16:00.

Раніше АРМА отримало в управління 3,1 млн гривень арештованих коштів. Вказані кошти вилучені в межах кримінального провадження щодо виготовлення і збуту на Рівненщині фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах.

Автор:
Світлана Манько