Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Готівковий курс:

USD

41,65

41,56

EUR

48,74

48,55

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

АРМА освоює європейські практики криптовалютної аналітики та блокчейн-технологій

АРМА освоює європейські практики криптовалютної аналітики та блокчейн-технологій
Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) поглиблює співпрацю з європейськими партнерами у сфері аналізу віртуальних валют, блокчейн-технологій та шифрування для фінансових розслідувань.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що начальник першого відділу Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Євгенія Калітіна взяла участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань.

Захід відбувся у Відні та об’єднав представників АРМА, Кіберполіції, СБУ, БЕБ та Держфінмоніторингу для вивчення сучасних методів аналізу транзакцій у віртуальних валютах.

GraphSense

Окрема увага була приділена практичному використанню платформи GraphSense — аналітичного інструмента з відкритим кодом для комплексного аналізу блокчейн-транзакцій.

Платформа дає змогу візуалізувати рух криптовалют, виявляти зв’язки між підозрілими адресами, будувати профілі гаманців та автоматизовано створювати звіти для фінансової розвідки.

Учасники також ознайомилися з методами цифрових розслідувань, зокрема трасування криптовалютних транзакцій, та вивчили практичні підходи до кримінального аналізу фінансових потоків, які застосовуються у країнах ЄС при розслідуванні злочинів, пов’язаних з відмиванням коштів, корупцією та шахрайством з використанням віртуальних активів.

Як наголошується, впровадження європейських практик криптовалютної аналітики посилить спроможність АРМА ефективно виявляти та повертати цифрові активи.

Нагадаємо, АРМА оголосила конкурс з реалізації 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання.

Автор:
Світлана Манько