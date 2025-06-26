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АРМА освоює європейські практики криптовалютної аналітики та блокчейн-технологій
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) поглиблює співпрацю з європейськими партнерами у сфері аналізу віртуальних валют, блокчейн-технологій та шифрування для фінансових розслідувань.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.
Зазначається, що начальник першого відділу Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Євгенія Калітіна взяла участь у обміні досвідом щодо передових європейських практик криптовалютних розслідувань.
Захід відбувся у Відні та об’єднав представників АРМА, Кіберполіції, СБУ, БЕБ та Держфінмоніторингу для вивчення сучасних методів аналізу транзакцій у віртуальних валютах.
GraphSense
Окрема увага була приділена практичному використанню платформи GraphSense — аналітичного інструмента з відкритим кодом для комплексного аналізу блокчейн-транзакцій.
Платформа дає змогу візуалізувати рух криптовалют, виявляти зв’язки між підозрілими адресами, будувати профілі гаманців та автоматизовано створювати звіти для фінансової розвідки.
Учасники також ознайомилися з методами цифрових розслідувань, зокрема трасування криптовалютних транзакцій, та вивчили практичні підходи до кримінального аналізу фінансових потоків, які застосовуються у країнах ЄС при розслідуванні злочинів, пов’язаних з відмиванням коштів, корупцією та шахрайством з використанням віртуальних активів.
Як наголошується, впровадження європейських практик криптовалютної аналітики посилить спроможність АРМА ефективно виявляти та повертати цифрові активи.
Нагадаємо, АРМА оголосила конкурс з реалізації 6 повноцінних майнінгових ферм, які укомплектовані понад 50 одиницями високопродуктивного обладнання.