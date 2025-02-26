АРМА подписало соглашение с новым управляющим для помещений "Майдан Плаза", связанным с экснардепом Онищенко

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) заключило соглашение с новым управляющим для помещений ООО "Майдан Плаза", которое было связано с лицами, аффилированными с бывшим беглым нардепом Александром Онищенко.

Об этом сообщает АРМА.

Что известно о договоре

АРМА заключило соглашение об управлении частью нежилых помещений ООО "Майдан Плаза", расположенных в центре Киева по адресу: ул. Крещатик, 27 Б общей площадью 535 кв. м. Эти помещения были переданы в управление ООО Энвил, что стало победителем открытого конкурса, организованного через систему Prozorro.

Согласно условиям подписанного договора, имущество передается в управление сроком 4 года. Управляющий обязан ежемесячно перечислять в государственный бюджет 99,85% от дохода, полученного от управления имуществом.

В договоре также указан фиксированный гарантированный платеж, который управляющий должен платить при низком доходе от управления.

Дело Онищенко

Напомним, 5 апреля 2024 года ВАКС признал виновным скрывающегося за рубежом от следствия бывшего народного депутата Онищенко по делу о присвоении 740 миллионов гривен государственных средств. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установили правоохранители, преступная группа, возглавленная Онищенко, с января 2013 года по июнь 2016-го организовала "газовую схему" — одну из крупнейших коррупционных схем в истории Украины.

5 июля 2016 года Верховная Рада разрешила привлечение к уголовной ответственности и арест Александра Онищенко, уже бежавшего за границу.

27 июля 2018 года НАБУ завершило расследование по нему, подозревая в организации схемы хищения средств при добыче и продаже газа.

По версии следствия, с января 2013 по июнь 2016 года участники преступной организации незаконно завладели более 1,6 млрд грн, полученных от продажи газа, нанеся ущерб "Укргаздобыче" на сумму свыше 740 млн грн.

27 мая 2020 года немецкий суд отказал в экстрадиции Александра Онищенко в Украину, сославшись на неподтверждение соответствия украинских тюрем международным стандартам содержания заключенных.

В октябре 2021 года Онищенко стал гражданином России, получив российский паспорт.

В мае 2024 года ВАКС конфисковал у экснардепа Онищенко имущество, включая три земельных участка под Киевом.