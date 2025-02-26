АРМА підписало угоду з новим управителем для приміщень "Майдан Плаза", пов'язаних з екснардепом Онищенком

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) уклало угоду з новим управителем для приміщень ТОВ "Майдан Плаза", яке було пов'язане з особами, афілійованими з колишнім нардепом-втікачем Олександром Онищенком.

Про це інформує АРМА.

Що відомо про договір

АРМА уклало угоду щодо управління частиною нежитлових приміщень ТОВ "Майдан Плаза", розташованих у центрі Києва за адресою: вул. Хрещатик, 27 Б, загальною площею 535 кв. м. Ці приміщення були передані в управління ТОВ "Енвіл", що стало переможцем відкритого конкурсу, організованого через систему Prozorro.

Згідно з умовами підписаного договору, майно передається в управління на строк 4 роки. Управитель зобов'язаний щомісяця перераховувати до державного бюджету 99,85% від доходу, отриманого від управління майном.

У договорі також зазначений фіксований гарантований платіж, який управитель має сплачувати у разі низького доходу від управління.

Справа Онищенка

Нагадаємо, 5 квітня 2024 року ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Онищенка, який переховується за кордоном від слідства, у справі про привласнення 740 мільйонів гривень державних коштів. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановили правоохоронці, злочинна група, очолена Онищенком, з січня 2013 року до червня 2016-го організувала "газову схему" — одну з найбільших корупційних схем в історії України.

5 липня 2016 року Верховна Рада дозволила притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Олександра Онищенка, який уже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ завершило розслідування щодо нього, підозрюючи в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу.

За версією слідства, з січня 2013 по червень 2016 року учасники злочинної організації незаконно заволоділи понад 1,6 млрд грн, отриманих від продажу газу, завдавши збитків "Укргазвидобуванню" на суму понад 740 млн грн.

27 травня 2020 року німецький суд відмовив у екстрадиції Олександра Онищенка в Україну, пославшись на непідтвердження відповідності українських в'язниць міжнародним стандартам утримання ув'язнених.

У жовтні 2021 року Онищенко став громадянином Росії, отримавши російський паспорт.

В травні 2024 року ВАКС конфіскував у екснардепа Онищенка майно, включно з трьома земельними ділянками під Києвом.