АРМА разоблачила схему легализации 23 млн грн из-за поставок товаров на оккупированные территории

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) совместно со Службой безопасности Украины и прокуратурой разоблачило преступную группу, которая организовала незаконную хозяйственную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором, а полученные средства легализовало через цифровые активы.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

По данным следствия, участники схемы снабжали товарами народного потребления на временно оккупированные территории Луганской области.

Схема поставок товаров

Сначала продукция закупалась на подконтрольной Украине территории, а затем через европейские страны и Беларусь транспортировалась в Россию, откуда уже попадала на оккупированные территории.

На месте один из участников группы, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель в оккупационных органах, реализовывал товары через собственную сеть магазинов.

АРМА удалось установить механизм отмывания полученных средств. Злоумышленники конвертировали прибыль в цифровые активы и обналичивали на территории Киева. Общая сумма легализованных денег превысила 23 миллиона гривен.

"Возможности АРМА по розыску не ограничиваются лишь выявлением активов по всему миру. Наши специалисты помогают правоохранителям раскрывать самые дерзкие схемы преступников, в том числе сотрудничающих с государством-агрессором. Каждый, кто совершает преступления против Украины, должен понести экономическую ответственность за свои действия", – заявил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а организатор схемы и его сообщники уведомлены о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины как коллаборационная деятельность и легализация имущества, полученного преступным путем.

Добавим, АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта". Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.