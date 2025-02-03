АРМА викрило схему легалізації 23 млн грн через постачання товарів на окуповані території

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) спільно з Службою безпеки України та прокуратурою викрило злочинну групу, яка організувала незаконну господарську діяльність у співпраці з державою-агресором, а отримані кошти легалізувала через цифрові активи.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

За даними слідства, учасники схеми постачали товари народного споживання на тимчасово окуповані території Луганської області.

Схема постачання товарів

Спочатку продукція закуповувалася на підконтрольній Україні території, а потім через європейські країни та Білорусь транспортувалася до Росії, звідки вже потрапляла на окуповані території.

На місці один із учасників групи, який був зареєстрований як фізична особа-підприємець в окупаційних органах, реалізовував товари через власну мережу магазинів.

АРМА вдалося встановити механізм відмивання отриманих коштів. Зловмисники конвертували прибуток у цифрові активи та переводили у готівку на території Києва. Загальна сума легалізованих грошей перевищила 23 мільйони гривень.

"Можливості АРМА з розшуку не обмежуються лише виявленням активів по всьому світу. Наші фахівці допомагають правоохоронцям розкривати найзухваліші схеми злочинців, зокрема тих, хто співпрацює з державою-агресором. Кожен, хто чинить злочини проти України, має понести економічну відповідальність за свої дії", – заявив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Наразі досудове розслідування завершено, а організатору схеми та його спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України як колабораційна діяльність та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Додамо, АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.