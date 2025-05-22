АРМА выставит на продажу незаконную майнинговую ферму из помещений "Лесов Украины"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет реализовывать майнинговую ферму, установленную незаконно в помещениях госпредприятия.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Решение о передаче активов в управление АРМА принял Лычаковский районный суд Львова. По материалам досудебного расследования, должностные лица одного из филиалов ГСХП "Леса Украины", злоупотребляя служебным положением, организовали незаконную деятельность майнинговых центров в служебных помещениях лесничеств. Речь идет о злоупотреблениях в условиях военного положения с целью личного обогащения.

Передано в управление арестованное техническое оборудование для добычи криптовалют, которое использовалось в рамках преступной схемы растраты государственного предприятия.

Западное межрегиональное территориальное управление АРМА уже провело обзор актива. Было установлено его наличие, целостность и пригодность к эксплуатации. Результаты осмотра подтверждены выводами комплексной судебной компьютерно-технической и коммуникационной экспертизы, подтверждающей исправность устройств и их способность осуществлять майнинг криптовалют при соответствующих условиях.

АРМА готовит конкурсную процедуру по отбору субъекта реализации арестованного оборудования.

Ранее АРМА завершило конкурс на управление арестованными объектами — грузовиком МАЗ и нефтебазой в селе Оратов Винницкой области. По результатам тендера на Prozorro победителем стало ООО "Стройстройинвест комплект".