АРМА виставить на продаж незаконну майнінгову ферму з приміщень "Лісів України"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізовуватиме майнінгову ферму, встановлену незаконно в приміщеннях держпідприємства.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Рішення про передачу активів в управління АРМА ухвалив Личаківський районний суд Львова. За матеріалами досудового розслідування, посадові особи однієї з філій ДСГП "Ліси України", зловживаючи службовим становищем, організували незаконну діяльність майнінгових центрів у службових приміщеннях лісництв. Йдеться про зловживання в умовах воєнного стану з метою особистого збагачення.

Передано в управління арештоване технічне обладнання для видобутку криптовалют, що використовувалося у межах злочинної схеми розтрати коштів державного підприємства.

Західне міжрегіональне територіальне управління АРМА вже провело огляд активу. Було встановлено його наявність, цілісність та придатність до експлуатації. Результати огляду підтверджено висновками комплексної судової комп’ютерно-технічної та комунікаційної експертизи, яка засвідчила справність пристроїв та їх здатність здійснювати майнінг криптовалют за відповідних умов.

Наразі АРМА готує конкурсну процедуру з відбору суб’єкта реалізації арештованого обладнання.

Раніше АРМА завершило конкурс на управління арештованими об’єктами — вантажівкою МАЗ і нафтобазою в селі Оратів Вінницької області. За результатами тендеру на Prozorro переможцем стало ТОВ “Стройбудінвест комплект”.