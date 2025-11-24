Запланована подія 2

Армия РФ дронами атаковала энергообъекты в нескольких областях: где нет света

линии электропередач
Враг совершил дроновые атаки на энергообъекты в нескольких областях / Shutterstock

Ночью 24 ноября враг совершил дроновые атаки на энергообъекты в нескольких областях. В результате этого самая сложная ситуация на Днепропетровщине – там остаются обесточенными более 60 тысяч потребителей. Еще около 10 тысяч абонентов обесточены в результате атаки на Харьковщину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Где нет света

Из-за сложных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) – к утру полностью или частично были обесточены 45 населенных пунктов во Львовской области.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Заживление всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Графики отключения света 24 ноября

В Минэнерго напоминают, что в понедельник, 24 ноября, по всей Украине применяются меры по ограничению   потребление электроэнергии.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

По информации "Укрэнерго", для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

  • Графики почасовых отключений (ГПО):
  • С 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 3 очередей .
  • Графики ограничения мощности (ГОП):
  • С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему   графики отключений электроэнергии   часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Светлана Манько