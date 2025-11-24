Запланована подія 2

Армія РФ дронами атакувала енергооб’єкти у кількох областях: де немає світла

лінії електропередач
Ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях / Shutterstock

Вночі 24 листопада ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях.  Внаслідок цього найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині – там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Де немає світла

Через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області.

Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Графіки відключень світла 24 листопада

У Міненерго нагадують, що у понеділок, 24 листопада, по всій Україні  застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:

  • Графіки погодинних відключень (ГПВ):
  • З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.
  • Графіки обмеження потужності (ГОП):
  • З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Світлана Манько