- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Армія РФ дронами атакувала енергооб’єкти у кількох областях: де немає світла
Вночі 24 листопада ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього найскладнішою є ситуація на Дніпропетровщині – там залишаються знеструмленими понад 60 тисяч споживачів. Ще близько 10 тисяч абонентів знеструмлені внаслідок атаки на Харківщину.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання
Де немає світла
Через складні погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 45 населених пунктів у Львівській області.
Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.
Графіки відключень світла 24 листопада
У Міненерго нагадують, що у понеділок, 24 листопада, по всій Україні застосовуються заходи з обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
За інформацією "Укренерго", для стабілізації енергосистеми протягом майже цілої доби діятимуть такі обмеження:
- Графіки погодинних відключень (ГПВ):
- З 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.
- Графіки обмеження потужності (ГОП):
- З 00:00 до 23:59 – застосовуватимуться для промислових споживачів.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго
Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.
Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками.