"АрселорМиттал Кривой Рог" просит ввести пошлину 25% на импорт арматуры и катанки

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" считает необходимым введение таможенной пошлины в размере 25% на импорт арматуры и катанки в Украину, чтобы защитить украинских производителей. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо.

"Есть много других стран, ранее экспортировавших в США: Алжир, Турция, Египет и другие. Мы знаем, что США импортировало 3 млн тонн продукции нашего типа (арматура и катанка). И как только США заблокировали этот тип продукции, то все эти объемы ранее шли на американский рынок, оказались на рынках других стран, которые не защищены пошлинами и продавцами. ценами, и через некоторое время это убьет домашнюю индустрию таких стран", — сказал Лонгобардо.

По его словам, для того чтобы защитить украинского производителя правительства необходимо ввести пошлины 25% на импорт арматуры и катанки.

При этом топ-менеджер отметил, что даже в том случае, если в Украине будет антидемпинговое расследование, по результатам которого будет введена защитная пошлина, все равно будет переходный период, за который демпинговый импорт заберет рынок у отечественных производителей.

"Украина должна защитить своих производителей и ввести таможенную пошлину 25% на импорт такой продукции. Иначе мы потеряем объемы, которые продаем на домашнем рынке. И тогда бизнеса у нас не будет совсем, мы говорим не о заработке, а о выживании", — добавил Лонгобардо.

Металлурги опасаются, что глобальный тренд по закрытию рынков может навредить отрасли

Украинские металлурги обеспокоены тем, что введение США повышенных таможенных тарифов может привести к внедрению аналогичных мер со стороны других стран, в результате чего сократится также экспорт украинской металлопродукции и железорудного сырья.

Во время Business Wisdom Summit 2025 операционный директор "Метинвеста" Сергей Мироненко заявил, что торговые войны, спровоцированные тарифной политикой США, могут иметь более глубокие последствия, поскольку после США свой рынок может закрыть и ЕС, куда компания экспортирует 80% своей металлопродукции, а в Китае, куда компания продает большие объемы.

Впрочем, 8 мая Европейский парламент проголосовал за продолжение действия торговых преференций для украинского импорта — отмена пошлин и квот на определенные категории товаров, такие как железо и сталь.

О трендах на украинском и европейском и украинском рынках стали, проблемах с дорогой электроэнергией, куда предприятие потратило $1 млрд дотаций от материнской компании, читайте в интервью Мауро Лонгобардо на Delo.ua .