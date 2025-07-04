"АрселорМіттал Кривий Ріг" просить ввести мито 25% на імпорт арматури та катанки

Найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважає за необхідне введення Україною мита у розмірі 25% на імпорт арматури та катанки в Україну, щоб захистити українських виробників. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав генеральний директор комбінату Мауро Лонгобардо.

"Є багато інших країн, які раніше експортували до США: Алжир, Туреччина, Єгипет та інші. Ми знаємо, що США імпортувало 3 млн тонн продукції нашого типу (арматура і катанка). І як тільки США заблокували цей тип продукції, то всі ці обсяги що раніше йшли на американський ринок, опинились на ринках інших країн, які не захищені митами та квотами. Така продукція буде продаватися з демпінговими цінами, й за певний час це вб'є домашню індустрію таких країн", — сказав Лонгобардо.

За його словами, для того, щоб захистити українського виробника уряду необхідно ввести мита 25% на імпорт арматури та катанки.

При цьому топменеджер зауважив, що навіть в тому випадку, якщо в Україні буде антидемпінгове розслідування, за результатами якого буде запроваджено захисне мито, все одно буде перехідний період, за який демпінговий імпорт забере ринок у вітчизняних виробників.

"Україна повинна захистити своїх виробників та ввести мито 25% на імпорт такої продукції. Інакше ми втратимо обсяги, що продаємо на домашньому ринку. І тоді бізнесу у нас не буде зовсім, ми говоримо не про заробіток, а про виживання", — додав Лонгобардо.

Металурги побоюються, що глобальний тренд на закриття ринків може нашкодити галузі

Українські металурги занепокоєні тим, що запровадження США підвищених митних тарифів може призвести до впровадження аналогічних заходів з боку інших країн, через що скоротиться також експорт української металопродукції та залізорудної сировини.

Під час Business Wisdom Summit 2025 операційний директор "Метінвеста" Сергій Мироненко заявив, що торгівельні війни, спровоковані тарифною політикою США, можуть мати глибші наслідки, оскільки після США свій ринок може закрити і ЄС, куди компанія експортує 80% своєї металопродукції, а в Китаї, куди компанія продає великі обсяги залізної руди, може скоротитися виплавка сталі.

Втім 8 травня Європейський парламент проголосував за продовження дії торгівельних преференцій для українського імпорту — скасування мит і квот на певні категорії товарів, такі як залізо та сталь.

Про тренди на українському та європейському та українському ринках сталі, проблеми з дорогою електроенергією, куди підприємство витратило $1 млрд дотацій від материнської компанії читайте в інтерв'ю Мауро Лонгобардо на Delo.ua.