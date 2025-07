"АрселорМиттал Кривой Рог" заинтересован в размещении малого модульного реактора на предприятии

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заинтересован в установке малого модульного реактора на территории предприятия. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо.

"Еще одна возможность, которую мы сейчас анализируем, и у нас было обсуждение этого с "Энергоатомом", касается построения малого ядерного реактора. Они сейчас ищут места, где их можно было бы установить в будущем, и мы очень заинтересованы установить такой реактор, но мы еще на очень предварительном этапе и строительство займет минимум 5 лет", — сказал Лонгобардо.

По его словам, "АрселорМиттал Кривой Рог" в том случае, если реактор построят, его владельцем будет "Энергоатом", а меткомбинат со своей стороны будет гарантировать, что выкупит все объемы сгенерированной электроэнергии.

"И учитывая наше потребление, мы будем лучшим клиентом, если "Энергоатом" решит идти в этом направлении. У нас нет пиков, нет такого, чтобы мы меньше потребляли ночью, у нас будет постоянное потребление", — отметил топменеджер.

Украина и США расширяют сотрудничество в сфере малых модульных реакторов

В ноябре 2024 года Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в области малых модульных реакторов.

Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology — Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).

Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.

В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора

Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.

