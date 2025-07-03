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"АрселорМиттал Кривой Рог" заинтересован в размещении малого модульного реактора на предприятии
Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заинтересован в установке малого модульного реактора на территории предприятия. Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо.
"Еще одна возможность, которую мы сейчас анализируем, и у нас было обсуждение этого с "Энергоатомом", касается построения малого ядерного реактора. Они сейчас ищут места, где их можно было бы установить в будущем, и мы очень заинтересованы установить такой реактор, но мы еще на очень предварительном этапе и строительство займет минимум 5 лет", — сказал Лонгобардо.
По его словам, "АрселорМиттал Кривой Рог" в том случае, если реактор построят, его владельцем будет "Энергоатом", а меткомбинат со своей стороны будет гарантировать, что выкупит все объемы сгенерированной электроэнергии.
"И учитывая наше потребление, мы будем лучшим клиентом, если "Энергоатом" решит идти в этом направлении. У нас нет пиков, нет такого, чтобы мы меньше потребляли ночью, у нас будет постоянное потребление", — отметил топменеджер.
Украина и США расширяют сотрудничество в сфере малых модульных реакторов
В ноябре 2024 года Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в области малых модульных реакторов.
Отмечается, что партнерство будет реализовываться в рамках программы FIRST (Foundation Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology — Базовая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов).
Технология ММР имеет существенные преимущества перед традиционными АЭС благодаря модульному производству, легкой транспортировке, повышенному уровню безопасности и меньшим начальным инвестициям.
В ноябре 2023 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора
Также в апреле между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Holtec International было подписано стратегическое соглашение, согласно которому в Украине будут производить компоненты малых модульных.
О трендах на украинском и европейском и украинском рынках стали, проблемах с дорогостоящей электроэнергией, куда предприятие потратило $1 млрд дотаций от материнской компании , читайте в интервью на Delo.ua.