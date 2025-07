"АрселорМіттал Кривий Ріг" зацікавлений в розміщенні малого модульного реактора на підприємстві

Найбільший в Україні металургійний комбінат" АрселорМіттал Кривий Ріг" зацікавлений у встановленні малого модульного реактора на території підприємства. Про це в інтерв'ю Delo.ua розказав генеральний директор комбінату Мауро Лонгобардо.

"Ще одна можливість, яку ми зараз аналізуємо, і у нас було обговорення цього з "Енергоатомом" стосується побудови малого ядерного реактора. Вони зараз шукають місця, де їх можна було б встановити в майбутньому, і ми дуже зацікавлені встановити такий реактор, але ми ще на дуже попередньому етапі й будівництво займе мінімум 5 років", — сказав Лонгобардо.

За його словами "АрселорМіттал Кривий Ріг" у тому випадку, якщо реактор побудують, його власником буде "Енергоатом", а меткомбінат зі свого боку гарантуватиме, що викупить всі обсяги згенерованої електроенергії.

"І враховуючи наше споживання ми будемо кращим клієнтом, якщо "Енергоатом" вирішить йти у цьому напрямку. У нас немає піків, немає такого, щоб ми менше споживали вночі, у нас буде постійне споживання", — зауважив топменеджер.

Україна та США розширюють співпрацю у сфері малих модульних реакторів

У листопаді 2024 року Україна і США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів.

Зазначається, що партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology - Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).

Технологія ММР має суттєві переваги перед традиційними АЕС завдяки модульному виробництву, легкому транспортуванню, підвищеному рівню безпеки та меншим початковим інвестиціям.

У листопаді 2023 року в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Також у квітні між НАЕК "Енергоатом" та американською компанією Holtec International було підписано стратегічну угоду, відповідно до якої в Україні вироблятимуть компоненти малих модульних.

Про тренди на українському та європейському та українському ринках сталі, проблеми з дорогою електроенергією, куди підприємство витратило $1 млрд дотацій від материнської компанії читайте в інтерв'ю на Delo.ua.