Арсен Макарчук возглавил Государственную службу статистики: что о нем известно

Кабинет Министров Украины назначил Арсена Макарчука новым председателем Государственной службы статистики Украины. Соответствующее распоряжение правительство приняло 7 марта 2025 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Сегодня, 10 марта, состоялась официальная встреча команды Госстата с новоназначенным руководителем. Его представил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров поблагодарил предыдущего главу Госстата Игоря Вернера за работу и отметил важность дальнейшей цифровой трансформации государственной статистики. По его словам, Госстат должен стать современной технологической организацией, которая в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные по принятию эффективных управленческих решений.

"Еще в 2021 году вместе с командой Госстата поставили цель — превратить государственную статистику в современную аналитическую ИТ-компанию, которая быстро получает, обрабатывает и распространяет данные", — написал он.

Сейчас в планах Минцифры интегрировать Госстат с другими государственными учреждениями, собирающими и обрабатывающими данные и сотрудничать с международными партнерами, государственными органами, бизнесом, аналитическими центрами и гражданами.

"Статистика не должна ассоциироваться с интервьюерами, которые ходят от дома к дому и опрашивают людей. Все должно работать онлайн, быстро и технологично", — добавил Федоров.

Что известно о Макарчуке

У Арсена Макарчука есть 15-летний опыт работы в банковской сфере. С 2015 работал в Национальном банке Украины, где возглавлял Департамент стратегии и развития.

Он был вовлечен в цифровизацию процессов и создание современной финансовой инфраструктуры, а также участвовал в трансформации НБУ в современный центральный банк. У Макарчука есть глубокое понимание работы организаций, ориентированных на развитие цифровых продуктов, в частности в государственном секторе.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил Игоря Вернера с должности главы Государственной службы статистики Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 марта.