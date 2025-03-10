Арсен Макарчук очолив Державну службу статистики: що про нього відомо

Кабінет Міністрів України призначив Арсена Макарчука новим Головою Державної служби статистики України. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 7 березня 2025 року.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Сьогодні, 10 березня, відбулася офіційна зустріч команди Держстату з новопризначеним керівником. Його представив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров подякував попередньому очільнику Держстату Ігорю Вернеру за роботу та наголосив на важливості подальшої цифрової трансформації державної статистики. За його словами, Держстат має стати сучасною технологічною організацією, яка в режимі реального часу збирає та обробляє дані для ухвалення ефективних управлінських рішень.

"Ще у 2021 році разом з командою Держстату поставили мету — перетворити державну статистику на сучасну аналітичну ІТ-компанію, яка швидко отримує, обробляє та поширює дані", - написав він.

Зараз у планах Мінцифри інтегрувати Держстат з іншими державними установами, які збирають та обробляють дані та співпрацювати з міжнародними партнерами, державними органами, бізнесом, аналітичними центрами та громадянами.

"Статистика не повинна асоціюватися з інтерв'юерами, які ходять від будинку до будинку та опитують людей. Усе має працювати онлайн, швидко та технологічно", - додав Федоров.

Що відомо про Макарчука

Арсен Макарчук має 15-річний досвід роботи у банківській сфері. З 2015 року працював у Національному банку України, де очолював Департамент стратегії та розвитку.

Він був залучений до цифровізації процесів та створення сучасної фінансової інфраструктури, а також брав участь у трансформації НБУ в сучасний центральний банк. Макарчук має глибоке розуміння роботи організацій, орієнтованих на розвиток цифрових продуктів, зокрема у державному секторі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Вернера з посади голови Державної служби статистики України. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 7 березня.