Читати українською

Атака РФ на энергосистему: дрон попал в авто ремонтной бригады

дрон
Дрон РФ повредил авто энергетиков / Pixabay

Во время последней российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский дрон попал в гражданский автомобиль ремонтной бригады газовиков, направлявшихся к поврежденному объекту.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Дроновая атака РФ

Во время последней атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины вражеский дрон поразил автомобиль ремонтной бригады газовщиков. Инцидент произошел при выезде работников на поврежденный объект. Автомобиль был гражданским и обозначен символикой энергетической компании. Все четверо сотрудников остались в живых.

Украинская энергетическая инфраструктура продолжает функционировать благодаря работе специалистов, выполняющих свои обязанности в условиях повышенной опасности.

"Ремонтные бригады работают в усиленном режиме, даже в зонах повышенной опасности, где, кроме квалификации, важна быстрая и взвешенная реакция на угрозу жизни", - говорится в сообщении.

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.

Автор:
Ольга Опенько