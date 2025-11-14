Запланована подія 2

Атака РФ на енергосистему: дрон влучив у авто ремонтної бригади

дрон
Дрон РФ пошкодив авто енергетиків / Pixabay

Під час останньої російської атаки на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль ремонтної бригади газовиків, які прямували до пошкодженого об’єкта. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Дронова атака РФ

Під час останньої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон уразив автомобіль ремонтної бригади газовиків. Інцидент стався під час виїзду працівників на пошкоджений об’єкт. Автомобіль був цивільним та позначеним символікою енергетичної компанії. Усі четверо співробітників залишилися живими.

Українська енергетична інфраструктура продовжує функціонувати завдяки роботі фахівців, які виконують свої обов’язки в умовах підвищеної небезпеки.

"Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, навіть у зонах підвищеної небезпеки, де окрім кваліфікації важлива швидка та зважена реакція на загрозу життю", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Міненерго надало пояснення, чому графіки відключень електроенергії часто змінюються, а реальні відключення не збігаються з графіками. 

Автор:
Ольга Опенько