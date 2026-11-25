Закупочные цены на подсолнечник в Украине стабилизировались на фоне активизации экспорта и возобновления работы небольших маслоэкстракционных заводов. Это произошло, несмотря на снижение цен на подсолнечное масло на внешних рынках, в частности из-за удешевления российской продукции.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Цены на подсолнечное масло и семена

За неделю цены спроса на подсолнечное масло с поставкой в Индию снизились на $30–40 за тонну – до $1390–1400 за тонну.

Одной из причин явилось падение ценовых предложений российского подсолнечного масла с поставкой на условиях FOB Санкт-Петербург. Если раньше они составляли $1280–1300 за тонну, то со временем снизились до $1180–1250 за тонну.

На этом фоне в Украине цены спроса на подсолнечное масло с поставкой в дунайский порт Измаил опустились до $1060 за тонну.

В то же время закупочные цены на подсолнечник на прошлой неделе стабилизировались в диапазоне 13 500–14 600 грн за тонну с НДС или $260–280 за тонну без НДС, при условии доставки на завод и масличности 48%.

Экспортеры предлагали за подсолнечник 14 000–15 000 грн за тонну с доставкой в биг-бегах для дальнейших поставок в Турцию и Болгарию.

Экспортные цены и ограничения для поставок

Экспортные цены спроса на украинский подсолнечник с поставкой в Турцию за неделю снизились на $10 за тонну – до $610–615.

В то же время беспошлинная квота на поставку 50 тыс. тонн украинского подсолнечника в Турцию уже исчерпана. Поэтому дальнейший экспорт будет облагаться пошлиной в размере 10%.

По направлению Болгарии экспортные цены спроса также снизились – на 5–10 евро за тонну, до 470–480 евро. Из-за падения курса евро в долларовом эквиваленте они составили $515–525 за тонну.

Дополнительным ограничением на экспорт остается стоимость автомобильных перевозок. Тарифы на доставку подсолнечника в Болгарию и Турцию выросли до $160–220 за тонну, что существенно снижает рентабельность таких поставок.

Украина увеличила экспорт подсолнечника

За первые 19 дней ноября Украина существенно нарастила экспорт подсолнечника по сравнению с аналогичным периодом октября – на 230%, до 54 тыс. тонн.

Поставки подсолнечного масла увеличились на 110% – до 280,6 тыс. тонн. В то же время экспорт подсолнечного шрота сократился на 9% — до 173 тыс. тонн.

Активизация экспорта семян стала одним из факторов, остановивших падение закупочных цен на внутреннем рынке.

В Украине собрали более 11,5 млн тонн подсолнечника

По состоянию на 24 ноября украинские аграрии обмолотили 97,4% посевных площадей подсолнечника – около 5,1 млн га. В общей сложности собрано 11,547 млн тонн культуры при средней урожайности 2,26 тонны с гектара.

Пока потенциальный урожай подсолнечника в Украине остается ниже прогноза Министерства сельского хозяйства США (USDA), который составляет 13 млн тонн.

На фоне атак России на крупные маслоэкстракционные заводы часть перерабатывающих мощностей прекратила работу. В то же время возобновляют деятельность меньшие предприятия, которые в последние годы простаивали из-за отрицательной маржи переработки.

Часть производителей и дальше может откладывать продажу подсолнечника, ожидая возобновления работы крупных заводов. Они могут предложить закупочные цены, сопоставимые с теми, которые сейчас предлагают экспортеры на внутреннем рынке.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах начали ограничивать продажу подсолнечного масла : не больше двух бутылок в одни руки. Первые объявления появились в "Эпицентре". Причиной стало то, что из-за атак РФ огромные масличные заводы приостановили работу в Украине.