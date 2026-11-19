В украинских супермаркетах начали ограничивать продажу подсолнечного масла: не больше двух бутылок в одни руки. Первые объявления появились в Эпицентре. Причиной стало то, что из-за атак РФ огромные масличные заводы приостановили работу в Украине.

Как пишет Dilo, ограничение зафиксировал корреспондент "Телеграфа" 18 ноября в "Эпицентре" на улице Городоцкой во Львове.

Здесь масло "Роднокрай" продают с лимитом – две бутылки по одному чеку.

В объявлении рядом с бутылками рафинированного подсолнечного масла этой марки говорится, что администрация торгового центра просит прощения за неудобства.

Ждать ли дефицита и стоит ли скупать подсолнечное масло

В Украине приостановлено около 50% мощностей по переработке масличных культур. Ожидается, что остановка будет длиться несколько недель.

При этом, по словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, дефицит масла не ожидается : внутренний рынок полностью обеспечен продукцией.

Он заявил, что временное сокращение переработки не создает предпосылок для существенного подорожания масла на внутреннем рынке. Как пояснил Высоцкий, внутреннее потребление значительно меньше объемов экспорта, а на рынке есть складские запасы продукции.

Какие производители подсолнечного масла остановили работу в ноябре

12 ноября агрохолдинг "Кернел" остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В тот же день компания "Дельта Уилмар Украина" остановила работу своих производственных мощностей, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области.

13 ноября в Днепре временно остановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".

Кроме того, 16 ноября, завод по производству подсолнечного масла "Олейна", находящегося в центре Днепра, приостановил свою работу из-за российского удара.