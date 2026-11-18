В Украине приостановлено около 50% мощностей по переработке масличных культур. В ближайшие недели это может привести к сокращению экспорта на 30–40%.

Об этом заявил Dilo министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий и объяснил, скажется ли остановка маслоэкстракционных заводов на розничных ценах на подсолнечное масло в Украине.

Остановка половины масличных заводов: экспорт может упасть до 40%

По словам министра, речь идет о временной приостановке около 50% перерабатывающих мощностей. Ожидается, что остановка будет длиться несколько недель.

"Оно здесь не всегда работает пропорционально, но в ближайшие недели на 30-40% будет уменьшение экспорта", – отметил Высоцкий.

В то же время, проблемы с экспортной логистикой украинские производители масла испытывали еще до остановки перерабатывающих предприятий. До начала портового кризиса Украина могла ежемесячно экспортировать около 400 тысяч тонн подсолнечного масла.

Однако из-за ограниченной пропускной способности портовой инфраструктуры и проблем с судоходством в районе Сулинского канала ежемесячные объемы экспорта сократились до 130 тыс. тонн.

Таким образом, остановка маслоэкстракционных заводов создает дополнительные трудности для отрасли, которая уже работает в условиях ограниченных возможностей экспорта.

Однако оценивать последствия остановки предприятий следует учитывая весь маркетинговый сезон, а не только краткосрочное сокращение поставок.

Расчет состоит в возобновлении работы заводов и обеспечении дополнительной защиты. В этом случае это позволит компенсировать временные потери и переработать весь объем выращенного зерна.

Повлияет ли остановка заводов на цены на масло в Украине

Временное сокращение переработки не создает предпосылок для существенного подорожания масла на внутреннем рынке. Как пояснил Высоцкий, внутреннее потребление значительно меньше объемов экспорта, а на рынке есть складские запасы продукции.

"Пока на сегодняшний день каких-либо предпосылок для существенного влияния на цены нет", - заявил министр.

Окончательное влияние на рынок будет зависеть от масштабов повреждений и сроков обновления предприятий. Сейчас идет оценка нанесенных потерь и времени, необходимого для возобновления производства, рассказал Высоцкий.

Если простои будут продолжаться дольше нескольких недель, ценовые последствия могут стать ощутимее. Однако правительство исходит из того, что ситуацию удастся стабилизировать в ближайшие недели, поэтому существенного влияния на цены на масло для украинских потребителей не ожидается.

Напомним, генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Олег Хоменко сообщал, что с остановка всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга "Кернел", прекращение закупки подсолнечника, а также остановка "Дельта Вилмар Украина" и ОЭЗ "Потоки" усугубляют кризис в украинской отрасли. На фоне ограниченной экспортной логистики, это создает дополнительное давление на закупочные цены. Аграрии уже теряют 4-5 тыс. грн. на каждой тонне.

Какие производители подсолнечного масла остановили работу в ноябре

12 ноября агрохолдинг "Кернел" остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов из-за российских атак на предприятия пищевой промышленности. В тот же день компания "Дельта Уилмар Украина" остановила работу своих производственных мощностей, включая маслоэкстракционный завод в Одесской области.

13 ноября в Днепре временно остановил закупку и переработку семян подсолнечника маслоэкстракционный завод "Потоки".

Кроме того, 16 ноября, завод по производству подсолнечного масла "Олейна", находящегося в центре Днепра, приостановил свою работу из-за российского удара.