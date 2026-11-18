В Україні призупинено близько 50% потужностей з переробки олійних культур. У найближчі тижні це може призвести до скорочення експорту на 30-40%.

Про це заявив Dilo міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький та пояснив, чи позначиться зупинка олійноекстракційних заводів на роздрібних цінах на соняшникову олію в Україні.

Зупинка половини олійних заводів: експорт може впасти до 40%

За словами міністра, йдеться про тимчасове призупинення приблизно 50% переробних потужностей. Очікується, що зупинка триватиме кілька тижнів.

"Воно тут не завжди працює пропорційно, але в найближчі тижні на 30-40% буде зменшення експорту", - зазначив Висоцький.

Водночас проблеми з експортною логістикою українські виробники олії відчували ще до зупинки переробних підприємств. До початку портової кризи Україна могла щомісяця експортувати близько 400 тис. тонн соняшникової олії.

Однак через обмежену пропускну спроможність портової інфраструктури та проблем із судноплавством у районі Сулінського каналу щомісячні обсяги експорту скоротилися до 130 тис. тонн.

Таким чином, зупинка олійноекстракційних заводів створює додаткові труднощі для галузі, яка вже працює в умовах обмежених можливостей експорту.

Проте оцінювати наслідки зупинки підприємств потрібно з огляду на весь маркетинговий сезон, а не лише на короткострокове скорочення поставок.

Розрахунок полягає у відновленні роботи заводів та забезпеченні додаткового захисту. У такому разі це дозволить компенсувати тимчасові втрати й переробити весь обсяг вирощеного збіжжя.

Чи вплине зупинка заводів на ціни на олію в Україні

Тимчасове скорочення переробки наразі не створює передумов для суттєвого подорожчання олії на внутрішньому ринку. Як пояснив Висоцький, внутрішнє споживання значно менше за обсяги експорту, а на ринку є складські запаси продукції.

"Поки що на сьогодні якихось передумов для суттєвого впливу на ціни немає", - заявив міністр.

Остаточний вплив на ринок залежатиме від масштабів пошкоджень і термінів відновлення підприємств. Наразі триває оцінка завданих втрат та часу, необхідного для відновлення виробництва, розповів Висоцький.

Якщо простої триватимуть довше, ніж кілька тижнів, цінові наслідки можуть стати відчутнішими. Однак наразі уряд виходить із того, що ситуацію вдасться стабілізувати протягом найближчих тижнів, тому суттєвого впливу на ціни на олію для українських споживачів не очікується.

Нагадаємо, генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олег Хоменко повідомляв, що зупинка всіх олійноекстракційних заводів агрохолдингу "Кернел", припинення закупівлі соняшнику, а також зупинка "Дельта Вілмар Україна" та ОЕЗ "Потоки" посилюють кризу в українській олійно-жировій галузі. На тлі обмеженої експортної логістики це створює додатковий тиск на закупівельні ціни. Аграрії вже втрачають 4-5 тис. грн на кожній тонні.

Які виробники соняшникової олії зупинили роботу у листопаді

12 листопада агрохолдинг "Кернел" зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів через російські атаки на підприємства харчової промисловості. Того самого дня компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила роботу своїх виробничих потужностей, включно з олійноекстракційним заводом в Одеській області.

13 листопада у Дніпрі тимчасово зупинив закупівлю та переробку насіння соняшнику олійноекстракційний завод "Потоки".

Крім того, 16 листопада, завод з виробництва соняшникової олії "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.