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Auchan закрывает единственный гипермаркет в Черновцах и переходит в онлайн формат

Auchan закрывает единственный гипермаркет в Черновцах и переходит в онлайн формат
Фото: Auchan

С апреля 2025 года единственный гипермаркет сети Auchan в Черновцах прекращает физическую деятельность и будет работать исключительно в онлайн-формате. Клиенты смогут заказывать товары через официальный сайт сети auchan.ua, сообщает компания.

Об этом сообщили в пресс-службе Auchan.

Закрытие магазина является частью стратегии оптимизации бизнес-процессов и перехода к digital-сервисам и электронной коммерции. В 2024 году Auchan Украина инвестировала в развитие электронной коммерции, открытие магазинов "ультра приближенности" и усовершенствование программы лояльности.

По словам генерального директора Auchan Украина Марты Труш, решение пересмотреть работу с убыточными объектами имеет целью оздоровить бизнес и обеспечить его долгосрочное присутствие на украинском рынке.

Что останется доступным для клиентов

В новом формате черновицкие клиенты Auchan получат доступ к широкому ассортименту товаров повседневного потребления (кроме свежих продуктов) и дополнительных позиций, доступных только для онлайн-заказов.

Auchan Украина гарантирует поддержку работникам гипермаркета, предлагая им трудоустройство в других магазинах сети в Украине.

Компания также продолжит реализацию социальных проектов в Черновцах. В частности, будет поддерживаться инициатива "Вкусно с Фондом Auchan", совместно с БФ "Ремар Украина" создает кулинарное пространство для переселенцев и людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Труш добавила, что каждому работнику предлагается релокация в другие города, где присутствуют магазины сети.

Напомним, в начале 2024 года Auchan закрыл свои магазины в Запорожье и Кривом Роге и перешел в онлайн режим.

Автор:
Татьяна Гойденко