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Auchan закриває єдиний гіпермаркет у Чернівцях та переходить в онлайн-формат

Auchan закриває єдиний гіпермаркет у Чернівцях та переходить в онлайн-формат
Фото: Auchan

З квітня 2025 року єдиний гіпермаркет мережі Auchan у Чернівцях припиняє фізичну діяльність та працюватиме виключно в онлайн-форматі. Клієнти зможуть замовляти товари через офіційний сайт мережі – auchan.ua, повідомляє компанія.

Про це повідомили у пресслужбі Auchan.

Зазначається, що закриття магазину є частиною стратегії оптимізації бізнес-процесів та переходу до digital-сервісів і електронної комерції. У 2024 році Auchan Україна інвестувала у розвиток електронної комерції, відкриття магазинів "ультра наближеності" та вдосконалення програми лояльності.

За словами генеральної директорки Auchan Україна Марти Труш, рішення переглянути роботу зі збитковими об’єктами має на меті оздоровити бізнес і забезпечити його довгострокову присутність на українському ринку.

Що залишиться доступним для клієнтів

У новому форматі чернівецькі клієнти Auchan матимуть доступ до широкого асортименту товарів повсякденного вжитку (крім свіжих продуктів) та додаткових позицій, доступних лише для онлайн-замовлень.

Auchan Україна гарантує підтримку працівникам гіпермаркету, пропонуючи їм працевлаштування в інших магазинах мережі в Україні.

Компанія також продовжить реалізацію соціальних проектів у Чернівцях. Зокрема, підтримуватиметься ініціатива "Смачно з Фундацією Auchan", що спільно з БФ "Ремар Україна" створює кулінарний простір для переселенців і людей у складних життєвих обставинах.

Труш додала, що кожному працівнику пропонується релокація до інших міст, де присутні магазини мережі.

Нагадаємо, на початку 2024 року Auchan зачинив свої магазини у Запоріжжі та Кривому Розі та перейшов на онлайн режим. 

Автор:
Тетяна Гойденко