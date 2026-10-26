Audi построит свой первый завод в США за $4 млрд из-за торговых пошлин Трампа

Немецкий автопроизводитель Audi вложит 4 миллиарда долларов в строительство своего первого завода на территории Соединенных Штатов Америки. Таким образом, материнский концерн Volkswagen пытается уменьшить потери от повышенных торговых пошлин, которые подорвали его продажи и доходы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

О строительстве предприятия в городе Мейкон (штат Джорджия) объявили генеральный директор Ауди Гернот Делльнер и президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в этом штате. Предприятие должно начать работу в начале 2030-х годов.

Ожидается, что завод будет производить до 200 000 автомобилей в год и создаст примерно 4 500 новых рабочих мест.

Гернот Делльнер объяснил, что это долгосрочная инвестиция, обусловленная верой в потенциал американского рынка. Со своей стороны Дональд Трамп использовал решение немецкой компании в качестве доказательства успеха введенных им 15-процентных пошлин на значительную часть европейских товаров, включая автомобили.

Президент США утверждал, что 58% американского автобизнеса ранее были утрачены, однако сейчас производство возвращается, а именно вливание средств Audi не произошло бы без его таможенной политики.

В то же время торговые ограничения Трампа подвергаются критике со стороны части республиканцев в штатах с ожесточенной борьбой на промежуточных выборах в Сенат, поскольку эти меры усугубляют общий кризис стоимости жизни и вредят избирательным перспективам партии.

Переговоры с Белым домом и кризис в концерне Volkswagen

Этот инвестиционный шаг стал итогом более чем года переговоров между администрацией Трампа и концерном Volkswagen. Генеральный директор группы Оливер Блюмме ранее обещал масштабные инвестиции в экономику США с целью заключения отдельного соглашения с Вашингтоном по снижению таможенных ставок для автомобилей ниже 15%.

В прошлом году он отмечал, что немецкая компания рассматривает возможность локализации производства Audi и расширения экспорта с американских площадок.

В заявлении на выходных Блюмэ отметил, что Северная Америка является важным рынком для прибыльного роста, а успех в этом регионе приносит пользу всей группе.

Кроме немецкого автогиганта, собственные инвестиции в США наращивают и другие производители, в частности, Hyundai и Stellantis, ведь американский рынок обеспечивает компаниям значительно более высокую маржу благодаря спросу на крупные кроссоверы и пикапы.

Для группы Volkswagen, куда входят марки Bentley и Lamborghini, развитие в Соединенных Штатах имеет критическое значение: концерн пытается компенсировать обвал продаж в Китае за счет наращивания присутствия на втором по величине авторынка мира.

Впрочем, в настоящее время доля немецкого концерна в Северной Америке остается скромной — всего 4%, а поставки трех его премиальных брендов в США за первые полгода 2026-го упали на 7% в годовом исчислении под давлением тарифов.

Крупнейший автопроизводитель Европы проходит через историческую реструктуризацию, которая предусматривает сокращение до 100 000 рабочих мест на фоне жесткой ценовой конкуренции со стороны производителей более дешевых китайских электромобилей и гибридов.

Напомним, ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen уменьшит модельный ряд вдвое на фоне необходимости уйти на масштабную экономию ресурсов и сокращение расходов из-за падения доходов в Европе и Китае.