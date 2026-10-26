Audi збудує свій перший завод у США за $4 млрд через торговельні мита Трампа

Німецький автовиробник Audi вкладе 4 мільярди доларів у будівництво свого першого заводу на території Сполучених Штатів Америки. У такий спосіб материнський концерн Volkswagen намагається зменшити втрати від підвищених торговельних мит, які підірвали його продажі та прибутки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Про будівництво підприємства в місті Мейкон (штат Джорджія) оголосили генеральний директор Audi Гернот Делльнер та президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в цьому штаті. Підприємство має розпочати роботу на початку 2030-х років.

Очікується, що завод випускатиме до 200 000 автомобілів на рік і створить приблизно 4 500 нових робочих місць.

Гернот Делльнер пояснив, що це довгострокова інвестиція, зумовлена вірою в потенціал американського ринку. Зі свого боку Дональд Трамп використав рішення німецької компанії як доказ успіху запроваджених ним 15-відсоткових мит на значну частину європейських товарів, включно з автомобілями.

Президент США стверджував, що 58% американського автобізнесу раніше було втрачено, проте зараз виробництво повертається, а саме вливання коштів Audi не відбулося б без його митної політики.

Водночас торговельні обмеження Трампа зазнають критики з боку частини республіканців у штатах із запеклою боротьбою на проміжних виборах до Сенату, оскільки ці заходи поглиблюють загальну кризу вартості життя та шкодять виборчим перспективам партії.

Переговори з Білим домом та криза в концерні Volkswagen

Цей інвестиційний крок став підсумком понад року перемовин між адміністрацією Трампа та концерном Volkswagen. Генеральний директор групи Олівер Блюме раніше обіцяв масштабні інвестиції в економіку США з метою укладення окремої угоди з Вашингтоном щодо зниження митних ставок для автомобілів нижче 15%.

Ще торік він зазначав, що німецька компанія розглядає можливість локалізації виробництва Audi та розширення експорту з американських майданчиків.

У заяві на вихідних Блюме наголосив, що Північна Америка є важливим ринком для прибуткового зростання, а успіх у цьому регіоні приносить користь усій групі.

Окрім німецького автогіганта, власні інвестиції в США нарощують й інші виробники, зокрема Hyundai та Stellantis, адже американський ринок забезпечує компаніям значно вищу маржу завдяки попиту на великі кросовери та пікапи.

Для групи Volkswagen, куди також входять марки Bentley та Lamborghini, розвиток у Сполучених Штатах має критичне значення: концерн намагається компенсувати обвал продажів у Китаї за рахунок нарощування присутності на другому за величиною авторинку світу.

Утім, наразі частка німецького концерну в Північній Америці залишається скромною — лише 4%, а постачання трьох його преміальних брендів до США за перші пів року 2026-го впали на 7% у річному вимірі під тиском тарифів.

Найбільший автовиробник Європи наразі проходить через історичну реструктуризацію, яка передбачає скорочення до 100 000 робочих місць на тлі жорсткої цінової конкуренції з боку виробників дешевших китайських електромобілів та гібридів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоконцерн Volkswagen зменшить модельний ряд удвічі на тлі потреби піти на масштабну економію ресурсів та скорочення витрат через падіння прибутків у Європі та Китаї.