Авиакомпании меняют маршруты после удара Израиля по Ирану: небо закрыто над регионом

Авиакомпании экстренно освободили воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией. Это произошло после того, как Израиль нанес удары по целям в Иране. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей, перевозчики меняют маршруты и отменяют рейсы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Flightradar24.

Отмечается, что после ударов по Ирану аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно закрыли. Израильская противовоздушная оборона находится в повышенной готовности к возможным ответным ударам.

Ведущая израильская авиакомпания El Al Airlines приостановила все рейсы в и из Израиля, а также перемещает часть своих самолетов из страны.

Когда появились сообщения об ударах по Ирану, несколько коммерческих рейсов авиакомпаний, включая дубайскую Emirates, Lufthansa и Air India, пролетали над Ираном.

Air India, совершающая над Ираном свои европейские и североамериканские рейсы, заявила, что несколько рейсов были перенаправлены или возвращены к месту их происхождения, включая Нью-Йорк, Ванкувер, Чикаго и Лондон.

Lufthansa заявила, что ее рейсы в Тегеран приостановлены к дальнейшему сообщению, и в настоящее время она будет избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Израиля.

Авиакомпания Emirates также отменила рейсы в и из Ирака, Иордании, Ливана и Ирана после нападения Израиля.

Рано в пятницу Ирак закрыл свое воздушное пространство и приостановил движение в аэропортах, сообщили иракские государственные СМИ.

Данные отслеживания полетов показали, что рейсы постоянно перенаправляются в воздушное пространство Центральной Азии или Саудовской Аравии.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В Израиле объявлено чрезвычайное положение и ожидается ответ Тегерана.