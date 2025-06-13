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Авиакомпании меняют маршруты после удара Израиля по Ирану: небо закрыто над регионом
Авиакомпании экстренно освободили воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией. Это произошло после того, как Израиль нанес удары по целям в Иране. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажей, перевозчики меняют маршруты и отменяют рейсы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Flightradar24.
Отмечается, что после ударов по Ирану аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно закрыли. Израильская противовоздушная оборона находится в повышенной готовности к возможным ответным ударам.
Ведущая израильская авиакомпания El Al Airlines приостановила все рейсы в и из Израиля, а также перемещает часть своих самолетов из страны.
Когда появились сообщения об ударах по Ирану, несколько коммерческих рейсов авиакомпаний, включая дубайскую Emirates, Lufthansa и Air India, пролетали над Ираном.
Air India, совершающая над Ираном свои европейские и североамериканские рейсы, заявила, что несколько рейсов были перенаправлены или возвращены к месту их происхождения, включая Нью-Йорк, Ванкувер, Чикаго и Лондон.
Lufthansa заявила, что ее рейсы в Тегеран приостановлены к дальнейшему сообщению, и в настоящее время она будет избегать воздушного пространства Ирана, Ирака и Израиля.
Авиакомпания Emirates также отменила рейсы в и из Ирака, Иордании, Ливана и Ирана после нападения Израиля.
Рано в пятницу Ирак закрыл свое воздушное пространство и приостановил движение в аэропортах, сообщили иракские государственные СМИ.
Данные отслеживания полетов показали, что рейсы постоянно перенаправляются в воздушное пространство Центральной Азии или Саудовской Аравии.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана и нанес удары по его ядерным и военным объектам. В Израиле объявлено чрезвычайное положение и ожидается ответ Тегерана.