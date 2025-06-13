Авіакомпанії змінюють маршрути після удару Ізраїлю по Ірану: небо закрито над регіоном

Авіакомпанії екстрено звільнили повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією. Це сталося після того, як Ізраїль завдав ударів по цілях в Ірані. Щоб гарантувати безпеку пасажирів та екіпажів, перевізники змінюють маршрути та скасовують рейси.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Flightradar24.

Зазначається, що після ударів по Ірану, аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово закрили. Ізраїльська протиповітряна оборона перебуває в підвищеній готовності до можливих ударів у відповідь.

Провідна ізраїльська авіакомпанія El Al Airlines призупинила всі рейси до та з Ізраїлю, а також переміщує частину своїх літаків з країни. Аналогічно, перевізник Israir евакуював свої літаки з аеропорту Тель-Авіва, припускаючи, що він залишатиметься закритим до кінця вихідних.

Коли з'явилися повідомлення про удари по Ірану, кілька комерційних рейсів авіакомпаній, включаючи дубайську Emirates, Lufthansa та Air India, пролітали над Іраном.

Air India, яка здійснює над Іраном свої європейські та північноамериканські рейси, заявила, що кілька рейсів були перенаправлені або повернуті до місця їхнього походження, зокрема Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго та Лондона.

Lufthansa заявила, що її рейси до Тегерана призупинені до подальшого повідомлення, і наразі вона уникатиме повітряного простору Ірану, Іраку та Ізраїлю.

Авіакомпанія Emirates також скасувала рейси до та з Іраку, Йорданії, Лівану та Ірану після нападу Ізраїлю.

Рано в п'ятницю Ірак закрив свій повітряний простір та призупинив весь рух в аеропортах, повідомили іракські державні ЗМІ.

Дані відстеження польотів показали, що рейси постійно перенаправляються у повітряний простір над Центральною Азією або Саудівською Аравією.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану та завдав ударів по його ядерних та військових об'єктах. В Ізраїлі оголошено надзвичайний стан та очікується відповідь Тегерана.