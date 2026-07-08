Авиакомпании предупреждают о рисках для гражданской авиации из-за налогов на лизинг самолетов

Украинские авиакомпании заявляют о рисках для гражданской авиации из-за нового подхода к налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда. Речь идет о платежах, которые перевозчики платят иностранным лизинговым компаниям за использование самолетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укринформа".

Заместитель руководителя наблюдательного совета общественного союза Украинская авиатранспортная ассоциация Михаил Пинкевич заявил во время круглого стола, что фискальные органы с 2024 года начали трактовать полученные в лизинг воздушные суда не как транспорт, а как оборудование. Поэтому лизинговые платежи рассматривают как роялти.

"Правовая неопределенность создается не законом, а позицией контролирующих органов, которые пытаются искусственно расширить содержание понятия "роялти" и распространить его на обычные лизинговые платежи за эксплуатационное использование воздушных судов", — отметил Пинкевич.

По его словам, позиция авиакомпаний состоит в том, что воздушное судно является транспортным средством, а не объектом интеллектуальной или промышленной собственности. Он добавил, что такой подход отвечает действующему законодательству и практике таможенных органов, которые при оформлении воздушных судов классифицируют их как транспортные средства.

В УАТА отмечают, что налоговая стала применять новый подход без изменений к законодательству. Кроме того, от авиакомпаний требуют уплатить сложившуюся налоговую задолженность за предыдущие семь лет.

Отдельную обеспокоенность ассоциации вызывают досудебные расследования Бюро экономической безопасности в отношении авиакомпаний и их должностных лиц. По словам Пинкевича, их приступили еще до окончательного решения спорных вопросов в судах.

Он подчеркнул, что авиакомпании не отрицают обязанности платить законно определенные налоги, однако налоговые споры должны решаться в правовом поле, а не из-за уголовно-правового давления.

Несмотря на закрытое воздушное пространство в Украине, авиакомпании продолжают работать на международных рынках, сохраняют команды и платят налоги. По словам Пинкевича, украинские перевозчики выполняют гуманитарные миссии ООН и вытесняют российских операторов в ряде сегментов, где доля Украины превышает 40%.

Участники круглого стола также считают, что без стабильной работы украинских авиакомпаний будет сложнее быстро восстановить авиасообщение после открытия воздушного пространства.

В марте 2026 года правительство создало рабочую группу по подготовке к возобновлению работы аэропортов Украины. Она координирует действия сторон, вовлеченных в открытие воздушного пространства, а среди приоритетов на период отсутствия полетов определено сохранение инфраструктуры аэропортов и возможность быстрого возобновления авиасообщения после улучшения ситуации безопасности.

Заметим, что гражданские полеты в Украине возобновят сразу после снижения военных рисков. Профильные службы уже наработали план действий, который позволит запустить работу главных аэропортов страны в сутки.