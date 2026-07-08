Авіакомпанії попереджають про ризики для цивільної авіації через податки на лізинг літаків

Українські авіакомпанії заявляють про ризики для цивільної авіації через новий підхід до оподаткування лізингових платежів за повітряні судна. Йдеться про платежі, які перевізники сплачують іноземним лізинговим компаніям за користування літаками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрінформу".

Заступник керівника наглядової ради громадської спілки "Українська авіатранспортна асоціація" Михайло Пінкевич заявив під час круглого столу, що фіскальні органи з 2024 року почали трактувати отримані в лізинг повітряні судна не як транспорт, а як обладнання. Через це лізингові платежі розглядають як роялті.

"Правова невизначеність створюється не законом, а позицією контролюючих органів, які намагаються штучно розширити зміст поняття "роялті" та поширити його на звичайні лізингові платежі за експлуатаційне користування повітряними суднами", — зазначив Пінкевич.

За його словами, позиція авіакомпаній полягає в тому, що повітряне судно є транспортним засобом, а не об'єктом інтелектуальної чи промислової власності. Він додав, що такий підхід відповідає чинному законодавству та практиці митних органів, які при оформленні повітряних суден класифікують їх саме як транспортні засоби.

В УАТА зазначають, що податкова почала застосовувати новий підхід без змін до законодавства. Крім того, від авіакомпаній вимагають сплатити сформовану податкову заборгованість за попередні сім років.

Окреме занепокоєння асоціації викликають досудові розслідування Бюро економічної безпеки щодо авіакомпаній та їхніх посадових осіб. За словами Пінкевича, їх розпочали ще до остаточного вирішення спірних питань у судах.

Він наголосив, що авіакомпанії не заперечують обов'язку сплачувати законно визначені податки, однак податкові спори мають вирішуватися у правовому полі, а не через кримінально-правовий тиск.

Попри закритий повітряний простір в Україні, авіакомпанії продовжують працювати на міжнародних ринках, зберігають команди та сплачують податки. За словами Пінкевича, українські перевізники виконують гуманітарні місії ООН і витісняють російських операторів у низці сегментів, де частка України перевищує 40%.

Учасники круглого столу також вважають, що без стабільної роботи українських авіакомпаній буде складніше швидко відновити авіасполучення після відкриття повітряного простору.

У березні 2026 року уряд створив робочу групу з підготовки до відновлення роботи аеропортів України. Вона координує дії сторін, залучених до відкриття повітряного простору, а серед пріоритетів на період відсутності польотів визначено збереження інфраструктури аеропортів і можливості швидкого відновлення авіасполучення після покращення безпекової ситуації.

Зауважимо, цивільні польоти в Україні відновлять одразу після зниження воєнних ризиків. Профільні служби вже напрацювали план дій, який дозволить запустити роботу головних летовищ країни за добу.