Австралия завершила поставки танков M1A1 Abrams Украине

Австралия завершила передачу Украине основных боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи. Основная часть (37 единиц) прибыла в июле, а остальные 12 танков — последние несколько недель.

Отмечается, что финальная группа танков была отправлена в октябре коммерческим судном под наблюдением пяти специалистов австралийской армии.

Прежде чем попасть прямо в Украину, техника прошла обязательный этап подготовки. Путь в Европу длился 55 дней, после чего техника прошла техническое обслуживание в Польше и была передана ВСУ.

Австралия остается крупнейшим партнером военной помощи Украине среди стран, не входящих в НАТО. Общая сумма оборонной поддержки от Канберры с начала полномасштабного вторжения РФ уже превысила 1,7 миллиарда долларов.

Abrams для Украины

В январе 2023 года резидент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танк Abrams, а первые танки Украина получила в конце того же года.

Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два . Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

В июле Австралия передала Украине первую партию танков M1A1 Abrams. Снабжение состоялось в рамках оборонного пакета помощи стоимостью 245 миллионов долларов. По словам Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, такая помощь является существенным усилением обороноспособности украинских войск.