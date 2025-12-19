Запланована подія 2

Австралія завершила постачання танків M1A1 Abrams Україні

Abrams
Перш ніж потрапити безпосередньо в Україну, техніка пройшла обов’язковий етап підготовки / Вікіпедія

Австралія завершила передачу Україні основних бойових танків M1A1 Abrams в межах військової допомоги. Основна частина (37 одиниць) прибула в липні, а решта 12 танків — протягом останніх кількох тижнів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ABC.

Зазначається, що фінальна група танків була відправлена в жовтні комерційним судном під наглядом п’яти фахівців австралійської армії.

Перш ніж потрапити безпосередньо в Україну, техніка пройшла обов’язковий етап підготовки. Шлях до Європи тривав 55 днів, після чого техніка пройшла технічне обслуговування в Польщі та була передана ЗСУ.

Австралія залишається найбільшим партнером військової допомоги Україні серед країн, що не входять до НАТО. Загальна сума оборонної підтримки від Канберри з початку повномасштабного вторгнення РФ уже перевищила 1,7 мільярда доларів.  

Abrams для України

У січні 2023 року резидент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams, а перші танки Україна отримала в кінці того ж року.

Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

В липні Австралія передала Україні першу партію танків M1A1 Abrams. Постачання відбулося в межах оборонного пакета допомоги вартістю 245 мільйонів доларів. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, така допомога є суттєвим посиленням обороноздатності українських військ. 

Автор:
Тетяна Бесараб