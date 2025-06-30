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Авторынок электрокаров в Украине: статистика и тренды мая
В мае 2025 года украинцы зарегистрировали рекордное количество новых легковых электромобилей – 1251 единицу. Всего с начала года автопарк пополнился на 4200 новых BEV, а рынок электрокаров демонстрирует стремительный рост, в том числе за счет "свежепригнанных" авто, которые составили более половины сделок.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.
Рейтинг новых электромобилей
С начала 2025 года украинцы приобрели 4200 новых электромобилей, из них 1251 только в мае. Это явилось рекордом для внутреннего рынка электрокаров.
В мае 2025 года регистрация новых электромобилей в Украине достигла исторического максимума — более 1200 автомобилей получили номерные знаки и техпаспорта всего за один месяц.
Среди брендов наибольшим спросом пользуются автомобили китайского производителя BYD, которые заняли 28% рынка новых электрокаров.
Среди брендов, только начинающих завоевывать украинский рынок, выделяется Denza — результат сотрудничества китайского гиганта BYD и немецкого Daimler AG. Впоследствии бренд перешел под контроль BYD и сейчас предлагает современные электромобили среднего и премиумкласса, ориентированные, прежде всего, на китайского потребителя. В линейке Denza – стильные кроссоверы и седаны с запасом хода до 500 км, интеллектуальными системами безопасности, мультимедийными решениями и автономными технологиями. Все модели оснащены передовыми аккумуляторами BYD Blade Battery, отличающимися долговечностью и высоким уровнем безопасности.
По итогам мая лидером среди новых электрокаров, впервые зарегистрированных в Украине, стал Volkswagen ID.UNYX — современный кроссовер, разработанный специально для китайского рынка. На втором месте — BYD Song Plus, а третье заняла модель Honda e:NS1 .
Именно эти три кроссовера китайского производства составили основу украинского рынка новых электромобилей в мае 2025 года.
Топ-10 электромобилей на внутреннем рынке
В мае 2025 года на внутреннем рынке Украины было перепродано 2945 электромобилей, что составляет 32,6% всех сделок в сегменте BEV. По сравнению с апрелем продажи выросли на 10,9%, но остаются ниже, чем год назад – на 6,9%.
Самые популярные бренды:
- Tesla – безоговорочный лидер по количеству перепродаж;
- Nissan – на втором месте;
- Volkswagen — третий в рейтинге Другие бренды имели менее 10% рынка каждый.
ТОП-3 моделей:
- Nissan Leaf — 487 продаж;
- Tesla Model 3 — 363 продажи;
- Tesla Model Y — 232 продаж.
В десятке лидеров также: Volkswagen e-Golf, Tesla Model S, Renault ZOE, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Volkswagen ID.4 и Chevrolet Bolt EV.
Эти данные свидетельствуют о стабильном спросе на электромобили с пробегом, в частности, на доступные городские модели и премиальные варианты с большим запасом хода.
Топ-10 "свежепригнанных" электромобилей
В мае доля импортируемых электромобилей с пробегом составила 53,5% — это больше, чем продажи новых авто и внутренние перепродажи взятые вместе. Всего за месяц в Украину прибыло 4836 подержанных электрокаров. По сравнению с маем 2024 года импорт вырос на 39%, по отношению к апрелю — на 0,7% .
Средний возраст импортируемых авто — 5 лет, что является самым низким показателем среди всех сегментов подержанных машин.
Самые популярные бренды:
- Tesla — 1261 авто.
- Nissan — 587.
- KIA — 472.
- Hyundai — 442.
- Volkswagen — 367.
Также в топе: Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BMW.
ТОП-10 моделей:
- Tesla Model Y — 546 авто.
- Nissan Leaf — 518.
- Tesla Model 3 — 467.
- KIA Niro.
- Hyundai Kona.
- Шевроле Bolt EV.
- Volkswagen e-Golf.
- Renault ZOE.
- Tesla Model S — 181.
- Hyundai Ioniq.
Спрос на импорт растет, учитывая льготное растаможивание, которое действует до конца 2025 года. Ожидается дальнейший рост импорта и возможное повышение цен.
Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.