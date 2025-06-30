Авторынок электрокаров в Украине: статистика и тренды мая

В мае 2025 года украинцы зарегистрировали рекордное количество новых легковых электромобилей – 1251 единицу. Всего с начала года автопарк пополнился на 4200 новых BEV, а рынок электрокаров демонстрирует стремительный рост, в том числе за счет "свежепригнанных" авто, которые составили более половины сделок.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Рейтинг новых электромобилей

С начала 2025 года украинцы приобрели 4200 новых электромобилей, из них 1251 только в мае. Это явилось рекордом для внутреннего рынка электрокаров.

В мае 2025 года регистрация новых электромобилей в Украине достигла исторического максимума — более 1200 автомобилей получили номерные знаки и техпаспорта всего за один месяц.

Среди брендов наибольшим спросом пользуются автомобили китайского производителя BYD, которые заняли 28% рынка новых электрокаров.

Среди брендов, только начинающих завоевывать украинский рынок, выделяется Denza — результат сотрудничества китайского гиганта BYD и немецкого Daimler AG. Впоследствии бренд перешел под контроль BYD и сейчас предлагает современные электромобили среднего и премиумкласса, ориентированные, прежде всего, на китайского потребителя. В линейке Denza – стильные кроссоверы и седаны с запасом хода до 500 км, интеллектуальными системами безопасности, мультимедийными решениями и автономными технологиями. Все модели оснащены передовыми аккумуляторами BYD Blade Battery, отличающимися долговечностью и высоким уровнем безопасности.

По итогам мая лидером среди новых электрокаров, впервые зарегистрированных в Украине, стал Volkswagen ID.UNYX — современный кроссовер, разработанный специально для китайского рынка. На втором месте — BYD Song Plus, а третье заняла модель Honda e:NS1 .

Именно эти три кроссовера китайского производства составили основу украинского рынка новых электромобилей в мае 2025 года.

Топ-10 электромобилей на внутреннем рынке

В мае 2025 года на внутреннем рынке Украины было перепродано 2945 электромобилей, что составляет 32,6% всех сделок в сегменте BEV. По сравнению с апрелем продажи выросли на 10,9%, но остаются ниже, чем год назад – на 6,9%.

Самые популярные бренды:

Tesla – безоговорочный лидер по количеству перепродаж;

Nissan – на втором месте;

Volkswagen — третий в рейтинге Другие бренды имели менее 10% рынка каждый.

ТОП-3 моделей:

Nissan Leaf — 487 продаж; Tesla Model 3 — 363 продажи; Tesla Model Y — 232 продаж.

В десятке лидеров также: Volkswagen e-Golf, Tesla Model S, Renault ZOE, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Volkswagen ID.4 и Chevrolet Bolt EV.

Эти данные свидетельствуют о стабильном спросе на электромобили с пробегом, в частности, на доступные городские модели и премиальные варианты с большим запасом хода.

Топ-10 "свежепригнанных" электромобилей

В мае доля импортируемых электромобилей с пробегом составила 53,5% — это больше, чем продажи новых авто и внутренние перепродажи взятые вместе. Всего за месяц в Украину прибыло 4836 подержанных электрокаров. По сравнению с маем 2024 года импорт вырос на 39%, по отношению к апрелю — на 0,7% .

Средний возраст импортируемых авто — 5 лет, что является самым низким показателем среди всех сегментов подержанных машин.

Самые популярные бренды:

Tesla — 1261 авто. Nissan — 587. KIA — 472. Hyundai — 442. Volkswagen — 367.

Также в топе: Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BMW.

ТОП-10 моделей:

Tesla Model Y — 546 авто. Nissan Leaf — 518. Tesla Model 3 — 467. KIA Niro. Hyundai Kona. Шевроле Bolt EV. Volkswagen e-Golf. Renault ZOE. Tesla Model S — 181. Hyundai Ioniq.

Спрос на импорт растет, учитывая льготное растаможивание, которое действует до конца 2025 года. Ожидается дальнейший рост импорта и возможное повышение цен.

Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.