Авторинок електрокарів в Україні: статистика та тренди травня

У травні 2025 року українці зареєстрували рекордну кількість нових легкових електромобілів — 1251 одиницю. Загалом від початку року автопарк поповнився на 4200 нових BEV, а ринок електрокарів демонструє стрімке зростання, зокрема за рахунок “свіжопригнаних” авто, які склали понад половину угод.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Рейтинг нових електромобілів

З початку 2025 року українці придбали 4200 нових електромобілів, із них 1251 — лише у травні. Це стало рекордом для внутрішнього ринку електрокарів.

У травні 2025 року реєстрація нових електромобілів в Україні сягнула історичного максимуму — понад 1200 авто отримали номерні знаки та техпаспорти лише за один місяць.

Серед брендів найбільший попит мали автомобілі китайського виробника BYD, які зайняли 28% ринку нових електрокарів. Volkswagen посів друге місце з часткою 23%, а Honda — третє, з 20% від загальної кількості нових реєстрацій.

Серед брендів, які лише починають завойовувати український ринок, вирізняється Denza — результат співпраці китайського гіганта BYD та німецького Daimler AG. Згодом бренд перейшов під контроль BYD і нині пропонує сучасні електромобілі середнього та преміумкласу, орієнтовані насамперед на китайського споживача. У лінійці Denza — стильні кросовери та седани з запасом ходу до 500 км, інтелектуальними системами безпеки, мультимедійними рішеннями й автономними технологіями. Всі моделі оснащено передовими акумуляторами BYD Blade Battery, які вирізняються довговічністю та високим рівнем безпеки.

За підсумками травня лідером серед нових електрокарів, які вперше зареєстровані в Україні, став Volkswagen ID.UNYX — сучасний кросовер, розроблений спеціально для китайського ринку. На другому місці — BYD Song Plus, а третє посіла модель Honda e:NS1.

Саме ці три кросовери китайського виробництва склали основу українського ринку нових електромобілів у травні 2025 року.

Топ-10 електромобілів на внутрішньому ринку

У травні 2025 року на внутрішньому ринку України було перепродано 2945 електромобілів, що становить 32,6% усіх угод у сегменті BEV. У порівнянні з квітнем продажі зросли на 10,9%, але залишаються нижчими, ніж рік тому — на 6,9%.

Найпопулярніші бренди:

Tesla — беззаперечний лідер за кількістю перепродажів;

Nissan — на другому місці;

Volkswagen — третій у рейтингу Інші бренди мали менше ніж 10% ринку кожен.

ТОП-3 моделей:

Nissan Leaf — 487 продажів; Tesla Model 3 — 363 продажі; Tesla Model Y — 232 продажі.

У десятці лідерів також: Volkswagen e-Golf, Tesla Model S, Renault ZOE, Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Volkswagen ID.4 та Chevrolet Bolt EV.

Ці дані свідчать про стабільний попит на електромобілі з пробігом, зокрема на доступні міські моделі та преміальні варіанти з великим запасом ходу.

Топ-10 "свіжопригнаних" електромобілів

У травні частка імпортованих електромобілів з пробігом склала 53,5% — це більше, ніж продажі нових авто та внутрішні перепродажі разом узяті. Загалом за місяць до України прибуло 4836 вживаних електрокарів. У порівнянні з травнем 2024 року імпорт зріс на 39%, відносно квітня — на 0,7%.

Середній вік імпортованих авто — 5 років, що є найнижчим показником серед усіх сегментів вживаних машин.

Найпопулярніші бренди:

Tesla — 1261 авто. Nissan — 587. KIA — 472. Hyundai — 442. Volkswagen — 367.

Також у топі: Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz і BMW.

ТОП-10 моделей:

Tesla Model Y — 546 авто. Nissan Leaf — 518. Tesla Model 3 — 467. KIA Niro. Hyundai Kona. Chevrolet Bolt EV. Volkswagen e-Golf. Renault ZOE. Tesla Model S — 181. Hyundai Ioniq.

Попит на імпорт зростає, зважаючи на пільгове розмитнення, яке діє до кінця 2025 року. Очікується подальше зростання імпорту та ймовірне підвищення цін.

Додамо, що найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.